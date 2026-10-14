Hírszerzési jelentés: Oroszország már a következő háborúra készül - 2045-ig lángba borulhat Európa

Az SZRU jelentése alapján Oroszország jelenleg elsődlegesen Ukrajna nyugati támogatásának aláásására törekszik az európai térségben, miközben igyekszik a lehető legkisebb kockázatot vállalni. Ehhez a közvetlen invázió helyett szabotázsakciókat, kibertámadásokat, befolyásolási és dezinformációs műveleteket, felderítő drónokat, valamint kémtevékenységet vet be. A hírszerzési adatok szerint közel négyszáz orosz titkosszolgálati tiszt tevékenykedik Európában, ami lehetővé teszi Moszkva számára, hogy szisztematikusan tesztelje a tűréshatárokat, ügyelve arra, hogy a NATO kollektív védelmi válaszlépését kiváltó küszöbérték alatt maradjon.
A hírszerzési szervezet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
tévedés lenne azt feltételezni, miszerint Oroszország lemondott a közvetlen katonai invázió lehetőségéről.
Az ukránok szerint Moszkva a NATO-orosz háborút a 2045-ig terjedő fegyveres konfliktusok egyik lehetséges forgatókönyveként tartja számon.
A háborús tervek közül hat Észak-Európához kapcsolódik, emellett Lengyelországra és a balti államokra vonatkozóan is aktívan dolgoznak ki terveket. A kijevi hírszerzők úgy látják: a Putyin-rezsimnek a belső kontroll fenntartásához elengedhetetlenül szüksége van egy külső ellenségképre.
Az orosz stratégiai célok között szerepel az európai egység megbontása és az európai biztonsági architektúra aláásása is. Ennek egyik lehetséges eszköze egy kontrollált regionális válság kirobbantása a NATO keleti szárnyán.
Az orosz értékelések szerint a balti államok jelentik az európai biztonsági rendszer legsebezhetőbb láncszemét.
Az oroszok célja nem a NATO katonai legyőzése, hanem annak demonstrálása, hogy a szervezet képtelen gyorsan és egységesen reagálni tagjai védelmében.
Az SZRU arra is rámutatott, hogy a Kreml a stratégiai tervezés során a közhangulatot is figyelembe veszi. Az Európai Külkapcsolatok Tanácsa (ECFR) felmérése szerint az orosz állampolgárok Nagy-Britanniát, Franciaországot, Németországot, Lengyelországot, Finnországot és a balti államokat nevezik meg fő ellenséges országokként.
Az ukrán hírszerzés összegzésében szélesebb kontextusba helyezte az orosz fenyegetést, hangsúlyozva, hogy Moszkva hosszú távú konfrontációra készül, amelyben az ukrán és az európai hadszíntér szorosan összekapcsolódik. Európának ezért Ukrajnát nem a saját biztonsága perifériájaként, hanem nélkülözhetetlen frontvonalként kell kezelnie.
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