Kiderült az igazság az amerikai csúcsvezető állítólagos oroszországi útjáról

Az MS NOW amerikai televízió saját forrásaira hivatkozva szerdán azt jelentette, hogy Oroszországba érkezett Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója. Az FBI később cáfolta az értesülést, mondván, az igazgató Virginia államban tartózkodott szerdán.

A források szerint kétnapos látogatásra érkezett az FBI-igazgató, hogy Moszkvában és Szentpéterváron tárgyaljon.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy nincs mit mondania a látogatásról szóló sajtóértesülésről, mert – mint fogalmazott – az ilyen látogatásokat szinte sosem szokták bejelenteni.

Az FBI később a Reuters szerint úgy nyilatkozott,

vezetőjük nem ment Oroszországba, hanem Virginia államban tartózkodott egy rendezvényen.

Egy szerdai videón fel is tűnik Patel, amint éppen a virginiai Lynchburgben tartózkodik.

Left: MS Now reports two sources familiar say Kash Patel just landed in Russia Right: Here’s where Kash Patel actually is… Liberty U, doing a law enforcement appreciation event MS Now’s “sources” are “familiar” with NOTHING! https://t.co/4i26hV70VW — FBI Rapid Response (@FBI_Response) October 14, 2026

Augusztus végén az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója, John Ratcliffe tett meglepetésszerű látogatást Oroszországban.

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