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Kiderült az igazság az amerikai csúcsvezető állítólagos oroszországi útjáról
Globál

Kiderült az igazság az amerikai csúcsvezető állítólagos oroszországi útjáról

Portfolio
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Az MS NOW amerikai televízió saját forrásaira hivatkozva szerdán azt jelentette, hogy Oroszországba érkezett Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója. Az FBI később cáfolta az értesülést, mondván, az igazgató Virginia államban tartózkodott szerdán.

A források szerint kétnapos látogatásra érkezett az FBI-igazgató, hogy Moszkvában és Szentpéterváron tárgyaljon.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy nincs mit mondania a látogatásról szóló sajtóértesülésről, mert – mint fogalmazott – az ilyen látogatásokat szinte sosem szokták bejelenteni.

Az FBI később a Reuters szerint úgy nyilatkozott,

vezetőjük nem ment Oroszországba, hanem Virginia államban tartózkodott egy rendezvényen.

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Egy szerdai videón fel is tűnik Patel, amint éppen a virginiai Lynchburgben tartózkodik.

Augusztus végén az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója, John Ratcliffe tett meglepetésszerű látogatást Oroszországban.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

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