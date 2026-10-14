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Kimondta Zelenszkij: Trumppal vége
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Kimondta Zelenszkij: Trumppal vége

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán államfő egy szerdai interjúban azt mondta, fájdalmas, hogy Donald Trump amerikai elnök a másik oldalt választotta Oroszország és Ukrajna konfliktusában – írja a Reuters.

Fájdalmas, hogy Trump elnök oldalt választott, és nem a mi oldalunkat

– mondta Zelenszkij a Piers Morgan Uncensored talkshowban.

Megjegyezte, rendben van, ha Trump középen áll Oroszország és Ukrajna konfliktusában, de

ha középen vagy, középen is kell maradnod.

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Az ukrán elnök nyilatkozata azután hangzott el, hogy Trump pénteken megállapodást kötött Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy Oroszország dízelt szállít az Egyesült Államoknak. Másnap az amerikai elnök felszólította Ukrajnát, hogy váltsák le Zelenszkijt.

Az ukrán államfő arra a kérdésre, hogy úgy érzi, elárulták-e őt, azt mondta, igen, de a helyzet bonyolultabb, mint az ő érzelmei vagy érzései.

Kár, hogy elvesztünk egy erős partnert

– mondta Zelenszkij, de hozzátette, az országukat nem adják el.

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