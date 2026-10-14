Kiszivárgott a legújabb béketerv, szétbombázták Kijevet az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

A brit miniszterelnökhöz megy Zelenszkij
Andy Burnham brit kormányfőnél tesz látogatást szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Downing Street a kétoldalú londoni találkozó bejelentésével egyidőben közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának.
Burnham hivatalának tájékoztatása szerint Zelenszkij londoni látogatásán a két fél megállapodást ír alá arról, hogy Nagy-Britannia 45 millió font (19,4 milliárd forint) értékben szállít az ukrán fegyveres erőknek több célra használható, brit gyártmányú könnyű légvédelmi rakétákat (Lightweight Multirole Missile, LMM), és a csomagból 10 millió font értékű részt gyorsított eljárással még a tél beállta előtt eljuttat Ukrajnába.
Ezek a rakéták rendkívül hatékonynak bizonyultak a sugárhajtású drónok ellen, amelyeket Oroszország a frontvonaltól távoli célpontok, köztük Kijev elleni csapásmérésekre használ. Ezek a drónok gyorsabbak és sokkal magasabban repülnek, mint a légcsavaros meghajtású Sahed drónok, ezért nehezebb a célba érés előtti észlelésük és megsemmisítésük - fogalmaz szerdai ismertetésében a londoni miniszterelnöki hivatal.
A Downing Street tájékoztatása szerint Nagy-Britannia eddig 1,6 milliárd font értékű vállalást tett arra, hogy a következő négy évben több mint ötezer LMM-rendszert szállít Ukrajnának.
(MTI)
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