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Kiszivárgott a legújabb béketerv, szétbombázták Kijevet az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Globál

Kiszivárgott a legújabb béketerv, szétbombázták Kijevet az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Portfolio
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Kiszivárgott egy új béketerv a háború lezárására: ezúttal egy európai-amerikai javaslatról van szó, amely négy pontban vetne véget a 2022 óta tomboló orosz-ukrán harcoknak. A Kreml egyelőre hűvösen reagált a felvetésre, az amerikaiakkal kötött dízelalkunak viszont nagyon örülnek, mivel ez az állami bevételek növeléséhez és a hadiipar finanszírozásához is közvetetten hozzá fog járulni majd. Tegnap este, ma hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: a főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magasházat is rakétacsapás ért. A donyecki fronton a helyzet hetek óta változatlan, viszont délen, Zaporizzsjában látható eredményei vannak az oroszok Huljajpole felől induló offenzívájának. Cikkünk folyamatosan frissül a háború legfontosabb eseményeivel.
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A brit miniszterelnökhöz megy Zelenszkij

Andy Burnham brit kormányfőnél tesz látogatást szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Downing Street a kétoldalú londoni találkozó bejelentésével egyidőben közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának.

Burnham hivatalának tájékoztatása szerint Zelenszkij londoni látogatásán a két fél megállapodást ír alá arról, hogy Nagy-Britannia 45 millió font (19,4 milliárd forint) értékben szállít az ukrán fegyveres erőknek több célra használható, brit gyártmányú könnyű légvédelmi rakétákat (Lightweight Multirole Missile, LMM), és a csomagból 10 millió font értékű részt gyorsított eljárással még a tél beállta előtt eljuttat Ukrajnába.

Ezek a rakéták rendkívül hatékonynak bizonyultak a sugárhajtású drónok ellen, amelyeket Oroszország a frontvonaltól távoli célpontok, köztük Kijev elleni csapásmérésekre használ. Ezek a drónok gyorsabbak és sokkal magasabban repülnek, mint a légcsavaros meghajtású Sahed drónok, ezért nehezebb a célba érés előtti észlelésük és megsemmisítésük - fogalmaz szerdai ismertetésében a londoni miniszterelnöki hivatal.

A Downing Street tájékoztatása szerint Nagy-Britannia eddig 1,6 milliárd font értékű vállalást tett arra, hogy a következő négy évben több mint ötezer LMM-rendszert szállít Ukrajnának.

(MTI)

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Kiszivárgott a legújabb béketerv, szétbombázták Kijevet az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb szerdai eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images

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