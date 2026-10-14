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Megerősítette Zelenszkij: olyan fenyegetést küldött Trump, ami teljesen megbéníthatja az ukrán háborús gépezetet
Globál

Megerősítette Zelenszkij: olyan fenyegetést küldött Trump, ami teljesen megbéníthatja az ukrán háborús gépezetet

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Hivatalosan is megerősítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy az Egyesült Államok megfenyegette a hírszerzési információk megosztásának leállításával Ukrajnát, ha nem hagynak fel az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Ezt az ukrán elnök az NPR-nak mondta el.

Zelenszkij kedden adott interjút az amerikai közszolgálati médiumnak, a téma az ismét fokozódó amerikai-ukrán feszültség volt.

Az elmúlt napokban Donald Trump enyhített az orosz dízelexportra vonatkozó szankciókon, amire Zelenszkij úgy reagált, hogy ez az

erős partnerek gyenge döntése".

Az ukrán államfő az interjúban visszautasította Trump azon állítását, miszerint Ukrajna tehető felelőssé az amerikai dízelárak emelkedéséért.

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Zelenszkij szerint a drágulás elsődleges oka a Hormuzi-szoros lezárása és az iráni háború.

Hozzátette, az orosz dízelre kivetett szankciók ideiglenes feloldása nem befolyásolja érdemben az amerikai üzemanyagárakat, mivel az ehhez szükséges mennyiség elenyésző – ellenben jelentős forrásokhoz juttatja a Kremlt a háború finanszírozására.

Vasárnap Trump a közösségi oldalán arról számolt be, hogy Oroszország és Ukrajna állítólag részleges tűzszünetet kötött egymás energetikai infrastruktúrájának kíméléséről. Zelenszkij az NPR-nek nyilatkozva kifejtette, hogy erről ő maga is csak a közösségi médiából értesült, mivel Kijevvel előzetesen semmit sem egyeztettek.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna azért méri csapásait az orosz energetikai és logisztikai célpontokra, mert ezzel gyengíti Moszkva hadviselési képességét.

Kijev ugyanakkor kész leállítani ezeket a támadásokat, amennyiben Oroszország is felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra bombázásával.

Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy Putyin nem reagál a diplomáciára, ő kizárólag az erőből ért.

A hírszerzési információk megosztásának leállítása súlyos csapás lenne Ukrajna számára: Kijev elsősorban amerikai adatokat használ mélységi csapások végrehajtásához, az orosz logisztikai útvonalak feltérképezéséhez és műveleti tervek dekódolásához.

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Címlapkép forrása: Charles McQuillan/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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