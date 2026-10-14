Megjött a figyelmeztetés a dízelpiacon: nagyon sokáig elhúzódhat a krízis

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) októberi olajpiaci jelentésében arra figyelmeztetett, hogy

a gázolajpiaci feszültségek akár 2027 második feléig is elhúzódhatnak,

miután a globális készletek a téli csúcsidőszak előtt kritikusan alacsony szintre csökkentek - írta meg a CNBC.

Az IEA adatai szerint szeptemberben a globális dízelexport éves összevetésben napi 700 ezer hordóval esett vissza. Az Oroszországból és a Közel-Keletről kieső, napi 1,3 millió hordónyi kínálatot más források csak részben tudták pótolni. Az ügynökség rámutatott, hogy a harmadik negyedévben a szezonalitással ellentétes kínálatszűkülés következett be a gázolajpiacon, ami az előző hónapok átlag feletti készletcsökkenésével párosulva kritikus hiányt eredményezett a téli fűtési szezon előtt. Az IEA előrejelzése szerint

a gázolajkínálat még a finomítói feldolgozás év végi gyors helyreállásával sem lesz elegendő a negyedik negyedéves kereslet kielégítésére.

A nagykereskedelmi dízelárak szeptemberben Szingapúrban meghaladták a hordónkénti 200 dollárt, miközben Európában és az Egyesült Államokban 220 dollár körüli rekordmagasságba emelkedtek. Az Egyesült Államokban a kiskereskedelmi dízelár először lépte át a gallononkénti 6 dolláros szintet, ami mögött főként az iráni háború okozta kínálati fennakadások álltak.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel 300 ezer tonna dízel azonnali világpiaci szállításáról az áremelkedés enyhítése érdekében. A megállapodás azonban kétpárti ellenállásba ütközött az Egyesült Államokban, de európai döntéshozók is élesen bírálták. Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa a Nemzetközi Valutaalap bangkoki ülésén szerdán hangsúlyozta, hogy nem most van itt az ideje az Oroszország elleni szankciók enyhítésének. Hozzátette, a szóban forgó mennyiség makrogazdasági szempontból amúgy sem jelentős, és az is kérdéses, hogy Oroszország egyáltalán képes-e a teljesítésre. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint az alku aláássa az ukrajnai béke érdekében Oroszországra gyakorolt nyomást.

Az IEA előrejelzése alapján a teljes olajkereslet 2026-ban átlagosan napi 2,6 millió hordóval csökken, amiből a dízelkereslet visszaesése egynegyednyi részt tesz ki. Ugyanakkor a gázolaj iránti kereslet viszonylag árrugalmatlan maradt, mivel a kormányok lakossági árenyhítő intézkedésekkel igyekeztek tompítani a drágulás hatásait.

Az IEA szerint

a globális olajkínálat idén átlagosan napi 5,8 millió hordós éves csökkenést mutat, ami 2027-ben napi 7,7 millió hordós növekedésbe fordulhat.

Az ügynökség ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a Perzsa-öbölben kiújuló támadások sérülékennyé teszik a kilábalást. Az elmúlt héten a jemeni húszik több csapást mértek a szaúdi fővárosra, Rijádra, szerdán pedig szaúdi tisztségviselők arról számoltak be, hogy a Saudi Aramco egyik létesítményét is célba vették. Az IEA kiemelte, hogy a Szaúd-Arábia elleni támadások veszélyeztethetik a piaci helyreállást, különösen annak fényében, hogy szeptemberben éppen a szaúdi termelésbővítés adta az OPEC+ kínálatnövekedésének fő hajtóerejét.

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