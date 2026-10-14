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Megtámadták Moszkvát: folyamatosan dolgoznak a védelmi erők - Lángol az ég az orosz főváros fölött
Globál

Megtámadták Moszkvát: folyamatosan dolgoznak a védelmi erők - Lángol az ég az orosz főváros fölött

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Súlyos támadás érte ma reggel Moszkvát, Oroszország fővárosát: a légvédelmi erők ma hajnalban legalább 116 ukrán drónt lőttek le – közölte a TASZSZ hírügynökség.

A kezdeti jelentések még csak 21 drónról szóltak, aztán reggel 41-re, majd 116-ra nőtt az elfogott UAV-k száma. Ez azt jelenti:

a támadás folyamatos, vélhetően most is dolgoznak az orosz légvédelmi erők a légtér megtisztításán.

Az áldozatokról, okozott károkról egyelőre nincs hír, csak annyit tudni, hogy hajnalban az orosz haderő is súlyos csapást mért Kijevre, Ukrajna fővárosára.

Frissítés: a Moszkva-régió körül összesen 493 drónt lőtt le a légvédelem kedd este fél kilenc és szerda reggel hét között.

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