Nagy az esélye, hogy Ukrajna elbúcsúzhat az egyik vezető NATO-tagállam támogatásától

Le Pen a Financial Timesnak adott, a londoni üzleti napilap online kiadásában szerdán megjelent interjúban úgy fogalmazott: m
egválasztása után hat hónapon belül beszüntetné az Ukrajnába irányuló pénzügyi segélyek folyósítását,
mivel Franciaország a továbbiakban nem engedheti meg magának ezt a kiadást.
Kijelentette: őszintén meg kell mondani Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, „sőt valójában figyelmeztetni kell arra”, hogy „nem tudunk többet tenni érte, nem tudjuk megoldani”, hogy Ukrajna még több francia finanszírozást kapjon.
Marine Le Pen kifejezésre juttatta azt is, hogy
vehemensen ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, és kételyeinek adott hangot az Oroszországgal szembeni uniós szankciókkal kapcsolatban is.
Úgy fogalmazott: „nem túl bölcs dolog”, hogy az EU energiaháborút visel Oroszországgal szemben, miközben semmiféle saját energiaforrása nincs.
Kitérően válaszolt ugyanakkor arra a kérdésre, hogy véleménye szerint Oroszország jelenti-e a fő fenyegetést Európa biztonságára, kijelentve: nem lát bele Vlagyimir Putyin orosz elnök fejébe.
Saját választási esélyeiről szólva azt mondta: valós az igény arra, hogy Franciaország maga mögött hagyja az elmúlt négy évtized fő politikai sodorvonalának időszakát, amely szavai szerint „mélységesen meggyengítette” az országot.
Franciák tízmilliói élnek úgy, hogy félnek a holnaptól. Én azonban újjá akarom éleszteni a holnapba vetett bizalmat
– fogalmazott a Financial Timesnak adott interjúban Marine Le Pen.
A brit lap idézi az Ipsos közvélemény-kutató cég legutóbbi felmérését, amely szerint a franciák 70 százaléka komoly változásokat szeretne a jövő áprilisi elnökválasztás eredményeként, és 90 százalékuk borúlátóan ítéli meg a jövőt. A Financial Times hangsúlyozza, hogy a jövővel kapcsolatban pesszimistán nyilatkozó franciák aránya soha nem volt ilyen magas.
Donald Trump amerikai elnökhöz fűződő viszonyáról szólva Le Pen kijelentette: nem mondaná, hogy nem kedveli Trumpot, „de egy francia ember számára nyugtalanító személyiségről van szó”.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Sebastien Nogier
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