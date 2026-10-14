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Nagy az esélye, hogy Ukrajna elbúcsúzhat az egyik vezető NATO-tagállam támogatásától
Globál

Nagy az esélye, hogy Ukrajna elbúcsúzhat az egyik vezető NATO-tagállam támogatásától

MTI
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Portfolio
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Marine Le Pen, a jövő évi francia elnökválasztás legesélyesebbnek tartott jelöltje kijelentette, hogy győzelme esetén Franciaország leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását.

Le Pen a Financial Timesnak adott, a londoni üzleti napilap online kiadásában szerdán megjelent interjúban úgy fogalmazott: m

egválasztása után hat hónapon belül beszüntetné az Ukrajnába irányuló pénzügyi segélyek folyósítását,

mivel Franciaország a továbbiakban nem engedheti meg magának ezt a kiadást.

Kijelentette: őszintén meg kell mondani Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, „sőt valójában figyelmeztetni kell arra”, hogy „nem tudunk többet tenni érte, nem tudjuk megoldani”, hogy Ukrajna még több francia finanszírozást kapjon.

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Marine Le Pen kifejezésre juttatta azt is, hogy

vehemensen ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, és kételyeinek adott hangot az Oroszországgal szembeni uniós szankciókkal kapcsolatban is.

Úgy fogalmazott: „nem túl bölcs dolog”, hogy az EU energiaháborút visel Oroszországgal szemben, miközben semmiféle saját energiaforrása nincs.

Kitérően válaszolt ugyanakkor arra a kérdésre, hogy véleménye szerint Oroszország jelenti-e a fő fenyegetést Európa biztonságára, kijelentve: nem lát bele Vlagyimir Putyin orosz elnök fejébe.

Saját választási esélyeiről szólva azt mondta: valós az igény arra, hogy Franciaország maga mögött hagyja az elmúlt négy évtized fő politikai sodorvonalának időszakát, amely szavai szerint „mélységesen meggyengítette” az országot.

Franciák tízmilliói élnek úgy, hogy félnek a holnaptól. Én azonban újjá akarom éleszteni a holnapba vetett bizalmat

– fogalmazott a Financial Timesnak adott interjúban Marine Le Pen.

A brit lap idézi az Ipsos közvélemény-kutató cég legutóbbi felmérését, amely szerint a franciák 70 százaléka komoly változásokat szeretne a jövő áprilisi elnökválasztás eredményeként, és 90 százalékuk borúlátóan ítéli meg a jövőt. A Financial Times hangsúlyozza, hogy a jövővel kapcsolatban pesszimistán nyilatkozó franciák aránya soha nem volt ilyen magas.

Donald Trump amerikai elnökhöz fűződő viszonyáról szólva Le Pen kijelentette: nem mondaná, hogy nem kedveli Trumpot, „de egy francia ember számára nyugtalanító személyiségről van szó”.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Sebastien Nogier

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