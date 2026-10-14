Netanjahu: csak ezt a pillanatot várják Izrael ellenségei – több jel utal arra, hogy támadás jöhet

Véleményem szerint ez most nem lenne célszerű
– mondta Netanjahu arra utalva, hogy ellenzi Irán megtámadását akár az Egyesült Államok, akár Izrael által az október 27-i izraeli választások előtti napokban.
A kormányfő korábban arra figyelmeztetett, hogy Irán megpróbálhatja megzavarni a kevesebb mint két hét múlva esedékes választást Izrael közvetlen megtámadásával vagy a Gázai övezetben működő Hamász terrorszervezet, illetve a libanoni Hezbollah síita milícia révén.
Igaz, hogy Izrael ellenségei ezekben a napokban támadást készítenek elő ellenünk, vannak erre utaló jelek. De nagyon remélem, hogy nem teszik meg
– közölte a kormányfő.
Netanjahu a rádióinterjúban kizárta, hogy Itamár Bengvír, a szélsőjobboldali Zsidó Erő párt vezetője legyen a következő kormány védelmi minisztere, noha Bengvír jelezte, hogy igényt tartana a tárcára, ha a Netanjahu vezette pártszövetség győzne a választáson.
Tudom, hogy szeretné, de nem ő dönt erről. A védelmi tárca a Likudnál marad
– mondta Netanjahu.
A miniszterelnök ritkán ad interjút az izraeli médiának: az utóbbi években szinte kizárólag a kormánypárti 14-es tévécsatornán szólalt meg.
A 12-es kereskedelmi tévécsatorna kedden arról számolt be, hogy Netanjahu arra kérte Donald Trump amerikai elnököt: újítsa fel az Irán elleni támadásokat még az izraeli parlamenti választások előtt, amely után egy héttel lesznek az amerikai félidős választások.
A miniszterelnöki hivatal tagadta, hogy Netanjahu a választások előtt újra akarná indítani az Irán elleni háborút. Bírálói szerint egy ilyen lépésnek politikai indítékai lennének.
Netanjahu kedden a 14-es csatornának azt mondta, hogy a Hamász és a Hezbollah is megtámadhatja Izraelt annak az iráni törekvésnek a részeként, amelynek célja a választások befolyásolása.
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