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Netanjahu: csak ezt a pillanatot várják Izrael ellenségei – több jel utal arra, hogy támadás jöhet
Globál

Netanjahu: csak ezt a pillanatot várják Izrael ellenségei – több jel utal arra, hogy támadás jöhet

MTI
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Portfolio
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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a katonai rádiónak nyilatkozva szerint azt mondta, jelenleg „nem lenne célszerű” megtámadni Iránt, de több jel utal arra, hogy Izrael ellenségei támadásra készülnek.

Véleményem szerint ez most nem lenne célszerű

– mondta Netanjahu arra utalva, hogy ellenzi Irán megtámadását akár az Egyesült Államok, akár Izrael által az október 27-i izraeli választások előtti napokban.

A kormányfő korábban arra figyelmeztetett, hogy Irán megpróbálhatja megzavarni a kevesebb mint két hét múlva esedékes választást Izrael közvetlen megtámadásával vagy a Gázai övezetben működő Hamász terrorszervezet, illetve a libanoni Hezbollah síita milícia révén.

Igaz, hogy Izrael ellenségei ezekben a napokban támadást készítenek elő ellenünk, vannak erre utaló jelek. De nagyon remélem, hogy nem teszik meg

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Ég az oktatási minisztérium épülete és egy Raiffeisen-bankfiók Tiranában

– közölte a kormányfő.

Netanjahu a rádióinterjúban kizárta, hogy Itamár Bengvír, a szélsőjobboldali Zsidó Erő párt vezetője legyen a következő kormány védelmi minisztere, noha Bengvír jelezte, hogy igényt tartana a tárcára, ha a Netanjahu vezette pártszövetség győzne a választáson.

Tudom, hogy szeretné, de nem ő dönt erről. A védelmi tárca a Likudnál marad

– mondta Netanjahu.

A miniszterelnök ritkán ad interjút az izraeli médiának: az utóbbi években szinte kizárólag a kormánypárti 14-es tévécsatornán szólalt meg.

A 12-es kereskedelmi tévécsatorna kedden arról számolt be, hogy Netanjahu arra kérte Donald Trump amerikai elnököt: újítsa fel az Irán elleni támadásokat még az izraeli parlamenti választások előtt, amely után egy héttel lesznek az amerikai félidős választások.

A miniszterelnöki hivatal tagadta, hogy Netanjahu a választások előtt újra akarná indítani az Irán elleni háborút. Bírálói szerint egy ilyen lépésnek politikai indítékai lennének.

Netanjahu kedden a 14-es csatornának azt mondta, hogy a Hamász és a Hezbollah is megtámadhatja Izraelt annak az iráni törekvésnek a részeként, amelynek célja a választások befolyásolása.

Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

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