Nyíltan beismerte Oroszország: senkit nem érdekel a Trump által kihirdetett tűzszünet, tovább záporoznak a rakéták

A jelentés érdekessége, hogy az oroszok lényegében nyíltan bejelentették, hogy fittyet hánynak a Donald Trump amerikai elnök által kihirdetett, energetikai létesítményekre korlátozódó tűzszünetre.
A szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás felsorolt célpontjai között szerepelt Kijevben és Kijev megyében négy hőerőmű és egy elektromos alállomás, Harkivban és Harkiv megyében pedig további két hőerőmű.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint hadiipari üzemeket és adatközpontokat is támadtak.
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