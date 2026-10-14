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Nyíltan beismerte Oroszország: senkit nem érdekel a Trump által kihirdetett tűzszünet, tovább záporoznak a rakéták
Globál

Nyíltan beismerte Oroszország: senkit nem érdekel a Trump által kihirdetett tűzszünet, tovább záporoznak a rakéták

Portfolio
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Tömeges csapást mért az éjjel az orosz hadsereg az ukrán fővárosban, valamint Kijev és az északkelet-ukrajnai Harkiv megyében Ukrajna energetikai infrastruktúrális létesítményeire - közölte szerda reggel a moszkvai védelmi minisztérium az MTI cikke szerint.

A jelentés érdekessége, hogy az oroszok lényegében nyíltan bejelentették, hogy fittyet hánynak a Donald Trump amerikai elnök által kihirdetett, energetikai létesítményekre korlátozódó tűzszünetre.

A szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás felsorolt célpontjai között szerepelt Kijevben és Kijev megyében négy hőerőmű és egy elektromos alállomás, Harkivban és Harkiv megyében pedig további két hőerőmű.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint hadiipari üzemeket és adatközpontokat is támadtak.

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