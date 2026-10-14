12°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Öt hónap után pont kerülhet a romániai kormányválság végére
Globál

Öt hónap után pont kerülhet a romániai kormányválság végére

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A bukaresti parlament legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusaiból és független szakértőkből álló kormány számára kérhet bizalmat a parlamenttől Luca Niculescu független miniszterelnök-jelölt, miután a PSD országos tanácsa szerdán jóváhagyta a párt kormányra lépését.

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerda este bejelentette: pártja 11 tárca élére jelöl minisztert, egyikük – a belügyminisztérium élére javasolt Marian Neagsu – miniszterelnök-helyettesi ranggal vesz majd részt a kormány munkájában.

Médiaértesülések szerint a függetleneket Nicusor Dan államfő jóváhagyásával választja ki a kormányfőjelölt. Az ország deficitcsökkentő pályán tartásának biztosítékaként a pénzügyminisztériumot továbbra is Aleaxandru Nazare vezetné, a külügyminiszeri posztot pedig Dan Neculaescu, Románia NATO-nagykövete kaphatja meg.

Grindeanu szerint a PSD felelős pártként azért vállal kormányzati szerepet, mert nem lát más megoldást arra, hogy Románia elkerülje a gazdasági összeomlást. Szerinte azok, akik a szakadék szélére juttatták az országot, most elbújnak a felelősség elől.

Rámutatott: a miniszterelnök-jelölt által javasolt kormányprogram tartalmazza a PSD tízpontos prioritáslistáját és azokat az intézkedéseket – közöttük egy november elsejéig végrehajtandó költségvetési kiigazítást – amelyek nélkül leállnának az alapvető szolgáltatások.

Még több Globál

Az El Niño nem válogat: lángba és füstbe borult a világ legnagyobb esőerdője, súlyos veszélyben egy 2 milliós város

Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Kiderült az igazság az amerikai csúcsvezető állítólagos oroszországi útjáról

A PSD elnöke szerint az új kormány gazdaságélénkítő tervet léptet életbe, emeli a nyugdíjakat, eltörli az anyák és háborús veteránok járulékkötelezettségét, megállapodást köt a szakszervezetekkel arról, hogy 2027-ben nem lesz adóemelés, miközben olyan költségvetést fogad el 2027-re, amely betartja a kitűzött hiánycélt és jelentős forrásokat fordít az állami beruházásokra.

A Niculescu-kabinet az 1500 lakosnál kisebb települések közszolgálatásainak összevonásával fogja javítani a közigazgatás hatékonyságát – tette hozzá.

A PSD hat hónap elteltével mérleget von a kabinet eredményeiről, és eldönti, hogy folytatja-e kormányzati szerepvállalását – helyezte kilátásba Grindeanu.

Az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) már korábban jelezte: kész bizalmat szavazni Luca Niculescu kormányának. A jelenlegi korlátozott jogkörrel működő ügyvivő Ilie Bolojan vezette kormányban részt vevő PNL-nek és RMDSZ-nek nem lesznek miniszterei, de vállalták, hogy segítenek beiktatni egy teljes jogkörrel működő kormányt, amely meghozhatja az ország működése szempontjából létfontosságú döntéseket.

A nem magyar nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója is azt ígérte, hogy megszavazza a Niculescu-kormányt, így

a negyedik miniszterelnök-jelölt mögött felsorakozott egy olyan parlamenti többség, amely véget vethet a több mint öt hónapja tartó bukaresti kormányválságnak.

A kormányalakítással múlt hétfőn megbízott Luca Niculescu várhatóan csütörtökön terjeszti az általa javasolt kormány névsorát és programját a parlament elé.

Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Tótth András először szólalt meg lemondása után, újabb feljelentést tett a kormány
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Bejelentették: komolyan fontolgatják a sorkatonaság visszavezetését annak ellenére, hogy a fiatalok ezt nem akarják - Még nem hozott végleges döntést Lengyelország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility