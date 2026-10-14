Öt hónap után pont kerülhet a romániai kormányválság végére

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerda este bejelentette: pártja 11 tárca élére jelöl minisztert, egyikük – a belügyminisztérium élére javasolt Marian Neagsu – miniszterelnök-helyettesi ranggal vesz majd részt a kormány munkájában.
Médiaértesülések szerint a függetleneket Nicusor Dan államfő jóváhagyásával választja ki a kormányfőjelölt. Az ország deficitcsökkentő pályán tartásának biztosítékaként a pénzügyminisztériumot továbbra is Aleaxandru Nazare vezetné, a külügyminiszeri posztot pedig Dan Neculaescu, Románia NATO-nagykövete kaphatja meg.
Grindeanu szerint a PSD felelős pártként azért vállal kormányzati szerepet, mert nem lát más megoldást arra, hogy Románia elkerülje a gazdasági összeomlást. Szerinte azok, akik a szakadék szélére juttatták az országot, most elbújnak a felelősség elől.
Rámutatott: a miniszterelnök-jelölt által javasolt kormányprogram tartalmazza a PSD tízpontos prioritáslistáját és azokat az intézkedéseket – közöttük egy november elsejéig végrehajtandó költségvetési kiigazítást – amelyek nélkül leállnának az alapvető szolgáltatások.
A PSD elnöke szerint az új kormány gazdaságélénkítő tervet léptet életbe, emeli a nyugdíjakat, eltörli az anyák és háborús veteránok járulékkötelezettségét, megállapodást köt a szakszervezetekkel arról, hogy 2027-ben nem lesz adóemelés, miközben olyan költségvetést fogad el 2027-re, amely betartja a kitűzött hiánycélt és jelentős forrásokat fordít az állami beruházásokra.
A Niculescu-kabinet az 1500 lakosnál kisebb települések közszolgálatásainak összevonásával fogja javítani a közigazgatás hatékonyságát – tette hozzá.
A PSD hat hónap elteltével mérleget von a kabinet eredményeiről, és eldönti, hogy folytatja-e kormányzati szerepvállalását – helyezte kilátásba Grindeanu.
Az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) már korábban jelezte: kész bizalmat szavazni Luca Niculescu kormányának. A jelenlegi korlátozott jogkörrel működő ügyvivő Ilie Bolojan vezette kormányban részt vevő PNL-nek és RMDSZ-nek nem lesznek miniszterei, de vállalták, hogy segítenek beiktatni egy teljes jogkörrel működő kormányt, amely meghozhatja az ország működése szempontjából létfontosságú döntéseket.
A nem magyar nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója is azt ígérte, hogy megszavazza a Niculescu-kormányt, így
a negyedik miniszterelnök-jelölt mögött felsorakozott egy olyan parlamenti többség, amely véget vethet a több mint öt hónapja tartó bukaresti kormányválságnak.
A kormányalakítással múlt hétfőn megbízott Luca Niculescu várhatóan csütörtökön terjeszti az általa javasolt kormány névsorát és programját a parlament elé.
Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Getty Images
Az El Niño nem válogat: lángba és füstbe borult a világ legnagyobb esőerdője, súlyos veszélyben egy 2 milliós város
Amazóniában hirtelen drámaian megugrott a tűzesetek száma, részben az éghajlati jelenség miatt.
Erzsébetváros nem utal
Tudják, hogy leemelik majd a pénzt.
Öt hónap után pont kerülhet a romániai kormányválság végére
Luca Niculescu független jelölt mögött felsorakozni látszik a többség.
Változhatnak a kamionstop szabályai
November végéig több olyan javaslat kerülhet a kormány elé, amely a teherautók közlekedését és ellenőrzését is érinti.
Kiderült az igazság az amerikai csúcsvezető állítólagos oroszországi útjáról
Az FBI cáfolta a sajtóértesülést, hogy vezetőjük Moszkvába látogatott volna.
Válság a hazai folyókon: 60 ezer kamionnyi áru szállítását kellett törölni
Nem várható érdemi javulás.
Kimondta Zelenszkij: Trumppal vége
Az ukrán államfő szerint az amerikai elnök a másik oldalt választotta.
Évek után megállapodás született a Norvég Alapról
A szeptemberben újraindított tárgyalások lezárultak, a mostani időszakban 254,1 millió euró áll Magyarország rendelkezésére.
Tao- és Áfa-csoport együttes alkalmazása: adóelőnyök, megtakarítások és határidők 2026-ban
A csoportos adózás megfelelő alkalmazásával a vállalatcsoportok mérsékelhetik adóterheiket, csökkenthetik az adminisztrációt és javíthatják pénzforgalmi pozíciójukat. A Tao- és Áfa-csop
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
Pénzt vagy életet - Fordulat előtt az európai labdarúgás
A Manchester City ügye túlmutat egyetlen klub pénzügyi szabályszegésén: megmutatja, milyen nehéz külső tőkével belépni az európai futball élvonalába. Miközben a Manchester United és a...
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
"Majd lesz nyugdíjam" - de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó f
A lakosságnak előbb fog fájni a francia kiigazítás, mint a bankoknak
Idén ősszel a francia tízéves államkötvény hozama a görög fölé került. Ilyenkor a korábbi adósságválságokból kiindulva egyből megnézzük a bankokra mért hatást, esetleges bankválság
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?
Zöld jelzést kapott a magyar bank.
Új korszak jön az energiatárolásban, ami már nem csak az áram áráról szól
Ez lehet a következő nagy lépés.
Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
Küszöbön az apokalipszis?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!