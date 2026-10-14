Öt hónap után pont kerülhet a romániai kormányválság végére

A bukaresti parlament legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusaiból és független szakértőkből álló kormány számára kérhet bizalmat a parlamenttől Luca Niculescu független miniszterelnök-jelölt, miután a PSD országos tanácsa szerdán jóváhagyta a párt kormányra lépését.

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerda este bejelentette: pártja 11 tárca élére jelöl minisztert, egyikük – a belügyminisztérium élére javasolt Marian Neagsu – miniszterelnök-helyettesi ranggal vesz majd részt a kormány munkájában.

Médiaértesülések szerint a függetleneket Nicusor Dan államfő jóváhagyásával választja ki a kormányfőjelölt. Az ország deficitcsökkentő pályán tartásának biztosítékaként a pénzügyminisztériumot továbbra is Aleaxandru Nazare vezetné, a külügyminiszeri posztot pedig Dan Neculaescu, Románia NATO-nagykövete kaphatja meg.

Grindeanu szerint a PSD felelős pártként azért vállal kormányzati szerepet, mert nem lát más megoldást arra, hogy Románia elkerülje a gazdasági összeomlást. Szerinte azok, akik a szakadék szélére juttatták az országot, most elbújnak a felelősség elől.

Rámutatott: a miniszterelnök-jelölt által javasolt kormányprogram tartalmazza a PSD tízpontos prioritáslistáját és azokat az intézkedéseket – közöttük egy november elsejéig végrehajtandó költségvetési kiigazítást – amelyek nélkül leállnának az alapvető szolgáltatások.

A PSD elnöke szerint az új kormány gazdaságélénkítő tervet léptet életbe, emeli a nyugdíjakat, eltörli az anyák és háborús veteránok járulékkötelezettségét, megállapodást köt a szakszervezetekkel arról, hogy 2027-ben nem lesz adóemelés, miközben olyan költségvetést fogad el 2027-re, amely betartja a kitűzött hiánycélt és jelentős forrásokat fordít az állami beruházásokra.

A Niculescu-kabinet az 1500 lakosnál kisebb települések közszolgálatásainak összevonásával fogja javítani a közigazgatás hatékonyságát – tette hozzá.

A PSD hat hónap elteltével mérleget von a kabinet eredményeiről, és eldönti, hogy folytatja-e kormányzati szerepvállalását – helyezte kilátásba Grindeanu.

Az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) már korábban jelezte: kész bizalmat szavazni Luca Niculescu kormányának. A jelenlegi korlátozott jogkörrel működő ügyvivő Ilie Bolojan vezette kormányban részt vevő PNL-nek és RMDSZ-nek nem lesznek miniszterei, de vállalták, hogy segítenek beiktatni egy teljes jogkörrel működő kormányt, amely meghozhatja az ország működése szempontjából létfontosságú döntéseket.

A nem magyar nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója is azt ígérte, hogy megszavazza a Niculescu-kormányt, így

a negyedik miniszterelnök-jelölt mögött felsorakozott egy olyan parlamenti többség, amely véget vethet a több mint öt hónapja tartó bukaresti kormányválságnak.

A kormányalakítással múlt hétfőn megbízott Luca Niculescu várhatóan csütörtökön terjeszti az általa javasolt kormány névsorát és programját a parlament elé.

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