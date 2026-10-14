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Patthelyzet az alkotmánybíróságon: nem engedik be a testületbe a kormánytöbbség által megválasztot bírákat Lengyelországban
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Patthelyzet az alkotmánybíróságon: nem engedik be a testületbe a kormánytöbbség által megválasztot bírákat Lengyelországban

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Tovább mélyült a lengyel kormány és az ellenzékhez kötődő Karol Nawrocki elnök közötti konfliktus az Alkotmánybíróság körül, miután Maciej Berek, Donald Tusk miniszterelnök közeli munkatársa az államfő jelenléte nélkül tette le alkotmánybírói esküjét a parlamentben – írja a Notes From Poland.

Berek már az ötödik olyan bíró, aki az államfő jelenléte nélkül tette le az esküt. A korábbi négy bírót az Alkotmánybíróság épületébe sem engedték be.

A lengyel jogszabályok értelmében az új alkotmánybíróknak az elnök előtt kell felesküdniük, Nawrocki azonban megtagadta Berek felesketését.

Az elnök azzal érvelt, hogy Berek nem igazolta megfelelően a törvényben előírt, legalább tízéves jogtanácsosi gyakorlatát, emellett kifogásolta, hogy a jelölt közvetlenül a kormányból, miniszteri tisztségből ülne át a bírói székbe. Berek kinevezését a kormánykoalíció egyes tagjai is bírálták, mivel az véleményük szerint ellentmond a kabinet igazságszolgáltatás depolitizálására tett korábbi ígéretének.

Az eskütételt közvetlenül megelőzte az Európa Tanács Velencei Bizottságának állásfoglalása, amely lényegében a kormány álláspontját támogatta. A testület kimondta, hogy az államfőnek haladéktalanul fel kell esketnie a parlament által megválasztott alkotmánybírókat, és nem rendelkezik hatáskörrel a megválasztásuk felülvizsgálatára. Amennyiben az elnök megtagadja az eskü fogadását, a bírók jogosultak a jelenléte nélkül is letenni azt. Nawrocki szóvivője ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Velencei Bizottság állásfoglalásai nem kötelező erejűek.

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A korábban felesküdött négy bírót Bogdan Święczkowski, az Alkotmánybíróság elnöke akadályozta meg a munkába állásban. Święczkowskit még az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) által vezetett kormány nevezte ki, és azzal érvel, hogy az államfő jelenléte nélkül letett eskü érvénytelen.

Májusban az Emberi Jogok Európai Bírósága elrendelte a négy bíró beengedését, Święczkowski azonban megtagadta a határozat végrehajtását, kétségbe vonva a strasbourgi bíróság hatáskörét az ügyben.

A Tusk-kormány a 2023 decemberi hivatalba lépése után nem ismerte el az Alkotmánybíróság legitimitását, mivel egyes bírókat még a PiS-kormány idején törvénytelenül neveztek ki, így a testület egyetlen ítéletét sem hajtotta végre.

Idén márciustól kezdve aztán a parlamenti többség mégis elkezdte feltölteni a megüresedett helyeket, és eddig nyolc új bírót választott meg, akik elméletileg már többséget alkotnának a tizenöt fős testületben. Nawrocki azonban közülük csak hármat esketett fel.

Waldemar Żurek igazságügyi miniszter szerint

az államnak mindent meg kell tennie, hogy ezek a bírók ítélkezhessenek,

míg Nawrocki kabinetfőnöke, Zbigniew Bogucki a parlamenti szertartást groteszknek és a lengyel demokrácia szomorú napjának nevezte.

Az Alkotmánybíróság épülete előtt a PiS szimpatizánsai táboroznak, hogy megakadályozzák az intézmény esetleges erőszakos átvételét, és a tiltakozók már kisebb összetűzésekbe is keveredtek a rendőrséggel.

A PiS-hez szorosan kötődő Nawrocki tavalyi megválasztása óta folyamatosan igyekszik keresztbe tenni Tusk kormányának, amelynek nincsen meg az államfői vétó felülírásához szükséges háromötödös többsége.

Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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