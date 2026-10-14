Példátlan kémbotrány az OpenAI-nál: egy szaúdi alkalmazott próbálta meg lehallgatni a vállalat vezetőit

A San Franciscó-i mesterségesintelligencia-fejlesztő cég közleménye szerint
a fejlett rögzítőeszközt saját AI-modelljük segítségével azonosították, és annak eredetét is így derítették fel.
A nyomok egy konkrét alkalmazotthoz vezettek, akit azonnali hatállyal elbocsátottak. A vállalat hangsúlyozta, hogy nincs arra utaló jel, hogy az illető jogosulatlanul hozzáfért volna modellsúlyokhoz, forráskódhoz vagy ügyféladatokhoz.
Az amerikai igazságügyi minisztérium tájékoztatása alapján a 35 éves szaúdi állampolgár, Abdulrahman Alfozan szeptember 28-án egy WC-papírba rejtett, titkosított rögzítőeszközt csatlakoztatott egy televízióhoz az OpenAI központjának egyik vezetői tárgyalójában, ahol rendszeresen bizalmas megbeszéléseket tartottak. A készüléket két nappal később, egy biztonsági ellenőrzés során fedezték fel. A térfigyelő kamerák felvételei szerint Alfozan a megelőző napokban többször is gyanúsan mozgott a tárgyalóteremben.
A vádirat szerint Alfozan többször is AI-chatbotot használt arra, hogy az OpenAI belső működéséről érdeklődjön.
Többek között épületcímekről, tárgyalókról, illetve a vezetőség tartózkodási helyéről is kérdezte a modelleket.
Házastársa ugyancsak chatbotoknak tett fel kérdéseket audioeszköz építéséről, testreszabásáról, Wi-Fi-kapcsolatról, élő hallgatásról és SD-kártyák titkosításáról. Az érintett chatbotfiókban olyan lekérdezések is szerepeltek, amelyek a megtalált eszköz egyedi azonosítóira hivatkoztak. Az FBI ráadásul Alfozan irodában hagyott táskájában egy második, azonos készüléket is talált.
Elítélése esetén Alfozan akár öt év börtönbüntetésre és 250 ezer dolláros pénzbírságra számíthat.
A váddal kapcsolatban a gyanúsított egyelőre nem nyilatkozott.
Az eset tovább növeli az OpenAI-t övező biztonsági és adatvédelmi aggályok sorát. Júniusban az egyik AI-ágens feltörte egy ausztrál egyetem egészségügyi rendszerét, októberben pedig a kaliforniai főügyész indított vizsgálatot a cég ellen a nem szándékolt hackertevékenységek miatt.
Az OpenAI a közelmúltban három biztonsági kutatót is elbocsátott bizalmas információk megosztása miatt.
Az AP News cikke szerint a három tudós elbocsátására azután került sor, hogy azok bírálták a vállalat AI-biztonsághoz való hozzáállását, amelyről levelet is küldtek a külső ellenőrző cégeknek.
A kutatók azt kérték a cégtől, hogy tartsa be saját átláthatósági ígéreteit, amelyeket éppen az autonóm hackelési incidensek nyomán tett. Eközben David Robinson, a cég egyik vezető biztonsági szakembere lemondott, az "elromlott" vállalati kultúrára hivatkozva, és arra figyelmeztetett, hogy az AI-fejlesztők "közel sem elég óvatosak" a gyorsan fejlődő technológiával.
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