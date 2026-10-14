Riasztó kutatási eredmények: négy ismert fertőzés állhat a rákos megbetegedések jelentős része mögött

A tanulmány négy fő kórokozót azonosított a fertőzéssel összefüggő daganatok vezető okaként:

a humán papillomavírust (HPV) , amely méhnyakrákot és más daganatokat okozhat;

, amely méhnyakrákot és más daganatokat okozhat; a Helicobacter pylori baktériumot, amely gyomorrákhoz vezethet;

baktériumot, amely vezethet; az Epstein–Barr-vírust , amely orrgarat-daganattal és gyomorrákkal is összefüggésbe hozható;

, amely orrgarat-daganattal és gyomorrákkal is összefüggésbe hozható; valamint a hepatitis B-vírust, amely májrákot válthat ki.

A kutatás a korábbi vizsgálatokhoz képest szélesebb spektrumot ölelt fel, hiszen a HIV-vel összefüggő daganatokat is beépítette az elemzésbe.

A fertőzéssel összefüggő rákbetegségek aránya lényegében nem változott az IARC 2018-as vizsgálata óta, amikor ez a mutató 13 százalék körül állt.

Lorelei Mucci, a Harvard Egyetem epidemiológusa ezt "riasztónak" nevezte, és a közegészségügy kudarcaként értékelte, hogy hat év alatt sem sikerült érdemben csökkenteni az arányt

– annak ellenére, hogy a megelőzés eszközei rendelkezésre állnak.

A megelőzés leghatékonyabb módszerei között szerepel a HPV elleni védőoltás, amelyet az Amerikai Gyermekgyógyasztati Akadémia 9 és 12 éves kor között javasol elkezdeni, valamint a hepatitis B elleni vakcina, amelyet minden újszülöttnek ajánlanak az első 24 órában. Gary Clifford, a tanulmány egyik szerzője hangsúlyozta, hogy a HPV elleni átoltottság az utóbbi években növekedett, ennek hatása azonban a rákos statisztikákban csak évek múlva fog megmutatkozni.

A fertőzéssel összefüggő rákos megbetegedések terhe egyenlőtlenül oszlik el,

a legnagyobb problémát ugyanis az oltásokhoz és szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés országok közötti egyenlőtlensége okozza.

A szakértők figyelmeztetnek, hogy az oltásellenesség és a globális egészségügyi programok finanszírozásának visszavágása komolyan veszélyeztetheti az eddigi eredményeket. Az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció megkísérelte felülírni a hepatitis B és a HPV elleni oltások gyermekkori immunizációs ajánlásait, ám egy szövetségi bíró 2025 márciusában felfüggesztette ezeket a változtatásokat, és visszaállította a korábbi oltási rendet a jogi eljárás lezárultáig.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio