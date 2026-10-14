6°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Globál

Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kiszivárgott egy új béketerv a háború lezárására: ezúttal egy európai-amerikai javaslatról van szó, amely négy pontban vetne véget a 2022 óta tomboló orosz-ukrán harcoknak. A Kreml egyelőre hűvösen reagált a felvetésre, az amerikaiakkal kötött dízelalkunak viszont nagyon örülnek, mivel ez az állami bevételek növeléséhez és a hadiipar finanszírozásához is közvetetten hozzá fog járulni majd. Tegnap este, ma hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: a főváros legnagyobb hőerőművét és egy 9 emeletes magasházat is rakétacsapás ért. Moszkvát közben rekordközeli dróncsapás érte: a légvédelmi erők több mint 500 drónt lőttek le a főváros térségében. A donyecki fronton a helyzet hetek óta változatlan, viszont délen, Zaporizzsjában látható eredményei vannak az oroszok Huljajpole felől induló offenzívájának. Cikkünk folyamatosan frissül a háború legfontosabb eseményeivel.
Megosztás

Helyreállt a légiforgalom Moszkvában

A hajnali intenzív ukrán dróntámadás miatt teljesen leállt a forgalom Moszkva nagyobb repterein, ma moszkvai idő szerint reggel 6:44-kor helyreállt a légiközlekedés.

(TASZSZ)

Megosztás

„Ami sok, az sok!” – Szétszedte Trumpot a volt alelnöke, azonnali lépéseket követel az elnöktől

Az oroszokkal kötött dízelalku felmondására és Oroszország szankcionálására szólította fel Mike Pence volt alelnök Donald Trump elnököt.

Tovább a cikkhez
„Ami sok, az sok!” – Szétszedte Trumpot a volt alelnöke, azonnali lépéseket követel az elnöktől
Megosztás

A Starlink megbénulásáról pusmognak

Képességromlást tapasztalnak az ukrán fegyveres erők a Starlinket használó, 160 kilométer / óra sebesség fölött dolgozó járművek esetén, Szerhij Szternenkó volt védelmi minisztériumi tanácsadó szerint Elon Musk szándékosan korlátozza az ukrán haderő képességeit Donald Trump elnök parancsára.

(UNN)

Megosztás

Az EBRD kiterjeszti az ukrajnai háborús károkra kidolgozott biztosítási programját

Kiterjeszti az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank (EBRD) azt a viszontbiztosítási garanciaprogramot, amelyet az ukrajnai biztosítási piaci újjáélesztése és a háborús biztosítási kockázatok mérséklése végett indított tavaly.

Tovább a cikkhez
Az EBRD kiterjeszti az ukrajnai háborús károkra kidolgozott biztosítási programját
Megosztás

Legalább hárman meghaltak Kijevben

Még mindig tartanak a mentési munkálatok a súlyos éjjeli orosz támadás után: már 3 halálos áldozatról és 12 sérültről tudni Kijevben.

A főváros egyes negyedeit részleges áramkimaradás sújtja.

(UP)

Megosztás

Bíróság elé áll az Északi Áramlat felrobbantója: kimondták, hogy Kijev parancsára történt az európát sokkoló szabotázs

Elkezdődött Németországban annak az egykori ukrán katonatisztnek a pere, akit az Északi Áramlat gázvezetékek 2022 szeptemberi felrobbantásának megszervezésével vádolnak - írta meg a Reuters.

Tovább a cikkhez
Bíróság elé áll az Északi Áramlat felrobbantója: kimondták, hogy Kijev parancsára történt az európát sokkoló szabotázs
Megosztás

Megtámadták Moszkvát: folyamatosan dolgoznak a védelmi erők - Lángol az ég az orosz főváros fölött

Súlyos támadás érte ma reggel Moszkvát, Oroszország fővárosát: a légvédelmi erők ma hajnalban legalább 116 ukrán drónt lőttek le – közölte a TASZSZ hírügynökség.

Tovább a cikkhez
Megtámadták Moszkvát: folyamatosan dolgoznak a védelmi erők - Lángol az ég az orosz főváros fölött
Megosztás

A brit miniszterelnökhöz megy Zelenszkij

Andy Burnham brit kormányfőnél tesz látogatást szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Downing Street a kétoldalú londoni találkozó bejelentésével egyidőben közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának.

Burnham hivatalának tájékoztatása szerint Zelenszkij londoni látogatásán a két fél megállapodást ír alá arról, hogy Nagy-Britannia 45 millió font (19,4 milliárd forint) értékben szállít az ukrán fegyveres erőknek több célra használható, brit gyártmányú könnyű légvédelmi rakétákat (Lightweight Multirole Missile, LMM), és a csomagból 10 millió font értékű részt gyorsított eljárással még a tél beállta előtt eljuttat Ukrajnába.

Ezek a rakéták rendkívül hatékonynak bizonyultak a sugárhajtású drónok ellen, amelyeket Oroszország a frontvonaltól távoli célpontok, köztük Kijev elleni csapásmérésekre használ. Ezek a drónok gyorsabbak és sokkal magasabban repülnek, mint a légcsavaros meghajtású Sahed drónok, ezért nehezebb a célba érés előtti észlelésük és megsemmisítésük - fogalmaz szerdai ismertetésében a londoni miniszterelnöki hivatal.

A Downing Street tájékoztatása szerint Nagy-Britannia eddig 1,6 milliárd font értékű vállalást tett arra, hogy a következő négy évben több mint ötezer LMM-rendszert szállít Ukrajnának.

(MTI)

Megosztás

Kiszivárgott a legújabb béketerv, szétbombázták Kijevet az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Előbukkant Amerika és Európa titkos terve a háború lezárására, megtámadták Moszkvát – Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lemondott Tótth András energetikai államtitkár
Amerikában az eladók diktáltak
Berúgta az ajtót az El Niño: le kellett zárni a világ egyik legnépszerűbb természeti látványosságát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility