Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Helyreállt a légiforgalom Moszkvában
A hajnali intenzív ukrán dróntámadás miatt teljesen leállt a forgalom Moszkva nagyobb repterein, ma moszkvai idő szerint reggel 6:44-kor helyreállt a légiközlekedés.
(TASZSZ)
„Ami sok, az sok!” – Szétszedte Trumpot a volt alelnöke, azonnali lépéseket követel az elnöktől
Az oroszokkal kötött dízelalku felmondására és Oroszország szankcionálására szólította fel Mike Pence volt alelnök Donald Trump elnököt.
A Starlink megbénulásáról pusmognak
Képességromlást tapasztalnak az ukrán fegyveres erők a Starlinket használó, 160 kilométer / óra sebesség fölött dolgozó járművek esetén, Szerhij Szternenkó volt védelmi minisztériumi tanácsadó szerint Elon Musk szándékosan korlátozza az ukrán haderő képességeit Donald Trump elnök parancsára.
(UNN)
Az EBRD kiterjeszti az ukrajnai háborús károkra kidolgozott biztosítási programját
Kiterjeszti az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank (EBRD) azt a viszontbiztosítási garanciaprogramot, amelyet az ukrajnai biztosítási piaci újjáélesztése és a háborús biztosítási kockázatok mérséklése végett indított tavaly.
Legalább hárman meghaltak Kijevben
Még mindig tartanak a mentési munkálatok a súlyos éjjeli orosz támadás után: már 3 halálos áldozatról és 12 sérültről tudni Kijevben.
A főváros egyes negyedeit részleges áramkimaradás sújtja.
(UP)
Bíróság elé áll az Északi Áramlat felrobbantója: kimondták, hogy Kijev parancsára történt az európát sokkoló szabotázs
Elkezdődött Németországban annak az egykori ukrán katonatisztnek a pere, akit az Északi Áramlat gázvezetékek 2022 szeptemberi felrobbantásának megszervezésével vádolnak - írta meg a Reuters.
Megtámadták Moszkvát: folyamatosan dolgoznak a védelmi erők - Lángol az ég az orosz főváros fölött
Súlyos támadás érte ma reggel Moszkvát, Oroszország fővárosát: a légvédelmi erők ma hajnalban legalább 116 ukrán drónt lőttek le – közölte a TASZSZ hírügynökség.
A brit miniszterelnökhöz megy Zelenszkij
Andy Burnham brit kormányfőnél tesz látogatást szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Downing Street a kétoldalú londoni találkozó bejelentésével egyidőben közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának.
Burnham hivatalának tájékoztatása szerint Zelenszkij londoni látogatásán a két fél megállapodást ír alá arról, hogy Nagy-Britannia 45 millió font (19,4 milliárd forint) értékben szállít az ukrán fegyveres erőknek több célra használható, brit gyártmányú könnyű légvédelmi rakétákat (Lightweight Multirole Missile, LMM), és a csomagból 10 millió font értékű részt gyorsított eljárással még a tél beállta előtt eljuttat Ukrajnába.
Ezek a rakéták rendkívül hatékonynak bizonyultak a sugárhajtású drónok ellen, amelyeket Oroszország a frontvonaltól távoli célpontok, köztük Kijev elleni csapásmérésekre használ. Ezek a drónok gyorsabbak és sokkal magasabban repülnek, mint a légcsavaros meghajtású Sahed drónok, ezért nehezebb a célba érés előtti észlelésük és megsemmisítésük - fogalmaz szerdai ismertetésében a londoni miniszterelnöki hivatal.
A Downing Street tájékoztatása szerint Nagy-Britannia eddig 1,6 milliárd font értékű vállalást tett arra, hogy a következő négy évben több mint ötezer LMM-rendszert szállít Ukrajnának.
(MTI)
Kiszivárgott a legújabb béketerv, szétbombázták Kijevet az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
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