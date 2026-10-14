Súlyos veszélyre figyelmeztet a Nobel-díjas AI-kutató: az atomenergiához hasonlóan kéne szabályozni a mesterséges intelligenciát

A Nobel-díjas brit kutató szerint a védelem terén aszimmetrikus fölényt kell kiépíteni. Azt javasolta, hogy a mesterséges intelligencián alapuló rendszereket esetében még a nyilvános kiadásuk előtt lenne fontos a kiberbiztonsági hiányosságainak feltárására és javítására. Kitért az autonóm AI-ágensek által a közelmúltban végrehajtott kibertámadásokra is, amelyek bár nem okoztak súlyos kárt, szerinte intő jelek arra, hogy ezek a rendszerek még nem működnek teljesen megbízhatóan.
Hassabis felszólította a piaci szereplőket, a vállalatokat és a kormányokat, hogy a modellek élesítése előtt hozzanak létre biztonságos tesztkörnyezeteket.
Az ír EU-elnökség alatt megrendezett dublini csúcstalálkozó középpontjában a mesterséges intelligencia gazdasági növekedésben betöltött szerepe állt. Hassabis – aki John Jumperrel közösen kapott kémiai Nobel-díjat a fehérjeszerkezet-predikciós AI-modell kifejlesztéséért – kifejezetten bizakodóan nyilatkozott a technológia tudományos felhasználási lehetőségeiről.
A mesterséges intelligencia matematikai áttöréseivel kapcsolatban felidézte, hogy az OpenAI szeptemberben bejelentette, megoldást talált a hét millenniumi probléma egyikére, a Navier–Stokes-egyenletek létezésére és simaságára vonatkozó kérdésre. Ugyanakkor Hassabis hangsúlyozta, hogy nem csak maga a végeredmény számít, hiszen a matematikában a megoldás felé vezető úton gyakran olyan új módszerek és eszközök jönnek létre, amelyek önmagukban is értékesebbek lehetnek a végső válasznál.
Rámutatott arra is, hogy a fizikában, a kémiában és a biológiában az AI használhatósága egyelőre korlátozott, mivel ezeken a területeken elengedhetetlen a valós kísérleti visszacsatolás. Bár a hipotézisek megfogalmazásában segítséget nyújthat az AI, azokat gyakorlati kísérletekkel kell ellenőrizni, adatokat gyűjtve és az eredményekből tanulva.
Hassabis úgy véli, ez a valós világhoz kötött iteratív folyamat a jövőben is nélkülözhetetlen marad.
A kutató kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia kettős felhasználású technológia, hiszen miközben áttörést hozhat a betegségek gyógyításában, rosszindulatú szereplők kezében komoly veszélyforrássá is válhat. Külön hangsúlyozta az úgynevezett igazítási problémát (alignment problem), vagyis annak biztosítását, hogy az autonóm AI-ágensek valóban az emberi szándékoknak és a kitűzött céloknak megfelelően működjenek. Az ilyen autonóm rendszerek ugyan lényegesen hasznosabbak, mivel képesek az önálló cselekvésre, ám pontosan emiatt jóval nagyobb kockázatot is jelentenek.
A kockázatok mérsékelésére Hassabis szigorúbb izolációs és védelmi rendszerek alkalmazását javasolta, emellett szorgalmazta más biztonságkritikus ágazatok – mint az atomenergia-ipar vagy a biológiai kutatások – tapasztalatainak átvételét.
Véleménye szerint az ezeken a területeken felhalmozott szabályozási és biztonsági tudás átültetése elengedhetetlen a mesterségesintelligencia-rendszerek biztonságos működtetéséhez.
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