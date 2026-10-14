Szép csendben megvont Amerika egy kulcsfontosságú képességet Ukrajnától - Bénító csapást szenvedtek a műveleti egységek

A SpaceX korlátozni kezdte az Ukrajnába küldött Starlink-terminálok képességeit, ennek következtében a 160 kilométer / óra feletti sebességű katonai eszközök (főleg drónok) működésében zavar keletkezett - adja hírül több ukrán vezető.

Szerhij Beszkresztnov ukrán elnöki tanácsadó a Telegramon közölte, hogy

az ukrán védelmi erőket előzetes figyelmeztetés nélkül érte a korlátozás, ez pedig több korábban tervezett küldetés meghiúsulásához vezetett.

A délkeleti frontszakaszon állomásozó 7. Gyorsreagálású Hadtest egyik forrása szintén megerősítette a Starlink-szolgáltatás akadozását.

A sebességalapú korlátozás különösen a gyorsan mozgó egységeket, például a drónoperátorokat és a járműves alakulatokat érintheti érzékenyen, amelyek harci körülmények között rendszeresen meghaladják a 160 km/h-s küszöbértéket.

A SpaceX egyelőre nem kommentálta a döntést, de elképzelhető, hogy ez is egy nyomásgyakorlási eszköz az Egyesült Államok részéről - Donald Trump elnök ugyanis az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását szeretné elérni.

Forrás: Reuters

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