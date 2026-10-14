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Szétbombázta Oroszország Ukrajna erőműveit, aztán bejelentést tettek a tűzszünetről
Globál

Szétbombázta Oroszország Ukrajna erőműveit, aztán bejelentést tettek a tűzszünetről

Portfolio
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Az orosz védelmi minisztérium ma bejelentette: több ukrán erőművet is megtámadtak az éjszaka, majd a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy még folyamatban vannak az egyeztetések a Trump elnök által bejelentett energetikai tűzszünetről.

Dmitrij Peszkovot, a Kreml sajtófőnökét mai sajtótájékoztatóján kérdezték arról, miként lehet, hogy Trump elnök bejelentette az orosz-ukrán energetikai tűzszünetet pár napja, az orosz haderő hajnalban mégis ukrán erőműveket bombázott.

Mit jelentettek be? Mire terjed ki a tűzszünet? Mit jelent ez egyáltalán? Mik a konkrétumok?”

– kérdezett vissza Peszkov.

A TASZSZ tudósítása szerint a kérdező újságíró erre „negatívan válaszolt,” azt nem írják le, pontosan mit mondott vagy kinek szólt a rosszalló megjegyzés.

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Erre Peszkov hozzátette:

Igen, igaza van. Folytatjuk a munkát ebbe az irányba.”

A védelmi minisztérium reggeli jelentése szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal hajtottak végre Ukrajna ellen: Kijevben és Kijev megyében négy hőerőmű és egy elektromos alállomás, Harkivban és Harkiv megyében pedig további két hőerőmű volt a célpontok közt.

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Címlapkép forrása: Paula Bronstein/Getty Images

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