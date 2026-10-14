Teljesen új ország jöhet létre hamarosan, de Trump állított egy feltételt

Szomáliföld egy szakadár régió „Afrika szarván”, hivatalosan Szomália északi területét jelenti az Ádeni-öböl déli partvidékén. A félsivatagos térség 1991 óta kvázi függetlenedett Mogadishutól, bár ezt hivatalosan senki nem ismerte el egészen 2025-ig, amikor Izrael a világon elsőként önálló államként ismerte el Szomáliföldet. Donald Trump hétfőn szóba hozta az „országot”, és mivel lényegében így is fogalmazott róla, már félig el is ismerte a terület függetlenségét. Egy komoly feltételt viszont állított ehhez:

Szomáliaföldnek hívom, nem Szomáliföldnek, mert valójában egy teljesen más ország. Vannak, akik Szomáliföldet szeretik, aminek semmi köze hozzá. Azt mondtam, hogy vicceltek. Szerintem azonnal meg kellene változtatniuk a nevet

– jelentette ki egy ohiói kampányrendezvényen.

Egyelőre nem tudni, hogy a kijelentés egyben az Egyesült Államok hozzáállásának megváltozását jelenti-e, mindenesetre Szomáliföld azonnal lecsapott a kijelentésre. Megosztottak egy videót, középpontban Trumppal, hangsúlyozva a saját önállóságukat. Kiemelték, hogy „rendíthetetlenül” törekednek a nemzetközi elismerés elérésére.

Az amerikai elnök mondatai éppen egy olyan időszakban hangzanak el, amikor a térségi feszültségek az egekbe emelkedtek. Az egyik oldalról ott van a Báb el-Mándeb kérdése, ami a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalának számít. Az elmúlt időszakban a jemeni húszi lázadók miatt a helyzet instabillá vált, mivel a síita fegyveresek átmenetileg elfoglalták és lezárással fenyegettek. A Szaúd-Arábia támogatta kormányerők azóta egy ellentámadásban visszafoglalták ezt a részt, de a helyzet továbbra is rendkívül instabil. A másik oldalról a szomszédos Egyiptom és Eritrea határán

ismét fellángoltak a harcok, egyesek szerint a totális háború sem kizárt.

Szomáliföld függetlenségének elismerése ugyanakkor kényes téma, mivel több közel-keleti katonai hatalom is Szomáliát támogatja, és határozottan ellenzik az esetleges leválást. Izrael igyekszik elérni Washingtonnál is, hogy hivatalosan is jelentsék ki a terület függetlenségének elismerését, egyelőre sikertelenül. Az Egyesült Államok álláspontjának megváltozása súlyos polgárháborúval fenyegetne a térségben.

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