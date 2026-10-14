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Trump iszonyatosan ki van borulva Zelenszkijre: bénító ütést vihet be Ukrajnának
Globál

Trump iszonyatosan ki van borulva Zelenszkijre: bénító ütést vihet be Ukrajnának

Portfolio
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Trump elnök nagyon dühös Zelenszkij elnökre, még mindig nagyon komolyan fontolgatja, hogy leállítja a hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával – tudta meg a Semafor.

Trump elég dühös. Még elrendelheti”

– mondta a lap Fehér Házban jártas forrása, utalva arra, hogy az elnök elrendelheti a hírszerzési adatok megosztásának a leállítását.

A forrás szerint az amerikai vezető kifejezetten az Oroszország területén található célpontokkal kapcsolatos információk átadását fejezné be.

A Fehér Házon belül azonban többen is lobbiznak azért, hogy Trump ne tegye meg ezt a lépést, élükön John Ratcliffe CIA-igazgatóval. Konszenzus így még nem alakult ki azzal kapcsolatosan, hogy mi legyen a következő lépés.

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Trump egyébként azért dühös Zelenszkij elnökre, mert őt vádolja a nemzetközi dízelválság kirobbantása miatt, hiszen az ukrán haderő folyamatosan támadja Oroszország finomítóit és energetikai létesítményeit.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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