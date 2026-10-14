Trump nagy bejelentést tett Amerika "új és gyönyörű Grönlandjáról"

Trump a Truth Social felületén közzétett bejegyzésében nem bocsátkozott részletekbe a tervezett kutatásokkal kapcsolatban. Ugyanakkor szakértői véleményekre hivatkozva kijelentette, hogy
a szigeten található, könnyen kitermelhető olajkészletek nagyságrendekkel meghaladják a világ szinte bármely más régiójának tartalékait.
Az amerikai elnök a stratégiai és védelmi szempontokat is kiemelte. Véleménye szerint az Egyesült Államok elleni esetleges jövőbeli támadások Grönlandon keresztül érkezhetnének, ám az oda telepített amerikai védelmi rendszerek hatékonyan semlegesítenék a drónokat, rakétákat és az egyéb fegyvereket.
A három fél az elmúlt hónapban írta alá azt a megállapodást, amellyel Trump korábbi fenyegetőzései után sikerült csillapítani a feszültséget az ásványkincsekben gazdag, kiemelt stratégiai jelentőségű sziget körül. Az egyezmény értelmében bővül az amerikai katonai jelenlét a térségben, ami két új katonai bázis létesítését, valamint a "Golden Dome" rakétavédelmi rendszer telepítését foglalja magában, miközben a dokumentum megerősíti Dánia szuverenitását és a grönlandi lakosság önrendelkezési jogát is.
Forrás: Reuters
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