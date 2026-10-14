Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Ukrajna Donald Trumptól - De egyetlen dolog mindent borított

A múlt hétvégi tárgyalások során Trump küldötei, Steve Witkoff és Jared Kushner arról beszéltek az ukrán delegációnak Miamiban, hogy a háború után az Egyesült Államok kész kiterjesztett biztonsági garanciákat adni Ukrajnának az oroszokkal szemben.
A Telegraph nem ír arról, hogy pontosan ez mit jelent, csak annyit közölnek, hogy „több” mint az, hogy az Egyesült Államok műholdas felderítést és légi őrjáratokat biztosít Ukrajnának.
Cserébe Zelenszkijnek el kellett volna engednie Luhanszkot és Donyecket.
A lap szerint az ukránok eleinte nyitottnak mutatkoztak az ötletre, a tárgyalás során Kushner és Witkoff azonban kitértek az orosz-amerikai dízelalkura is: azt állították az ukránoknak, hogy azért egyeznek meg Putyinnal, mert meg akarják vele győzni az oroszokat arról, hogy előnyös lenne gazdasági szempontból is lezárni a háborút és visszatérni a nemzetközi gazdasági vérkeréingésbe.
Ezt az ukránok és a tárgyalások résztvevő európai vezetők nem fogadták el, az egyik európai vezető egyenesen úgy jellemezte a dolog, hogy
ez baromság.
Kijev és szövetségesei úgy látják, hogy továbbra is a leghatékonyabb intézkedés az oroszok ellen, ha tovább bombázzák az olajipari infrastruktúrát és megreccsentik az orosz gazdaságot, ezt pedig az amerikai féllel is közölték.
Az esemény így megegyezés nélkül ért véget, mindhárom delegáció távozott.
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