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Amerika csettintett, és elsötétült Ukrajna felett a kulcsfontosságú rendszer: úgy tűnik, helyreállt a szolgáltatás
Globál

Amerika csettintett, és elsötétült Ukrajna felett a kulcsfontosságú rendszer: úgy tűnik, helyreállt a szolgáltatás

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Helyreállt az ukrán hadsereg által használt Starlink-rendszer működése, miután a SpaceX előző nap váratlanul sebességkorlátozást vezetett be, megzavarva az aktív katonai műveleteket - értesült a Kyiv Independent ukrán védelmi minisztériumi forrásokból.

A SpaceX tegnap előzetes figyelmeztetés nélkül 160 km/h-s sebességkorlátozást léptetett életbe a Starshield rendszeren, ami a Starlink katonai célú csomagja.

A korlátozás Ukrajnában közvetlenül érintette a közepes hatótávolságú csapásmérő és elfogó drónok működését.

A kijevi védelmi tárca egyik forrása szerint a mozgás közbeni szolgáltatás azóta helyreállt, amit egyes katonai alakulatok is megerősítettek. A minisztérium ugyanakkor továbbra is vizsgálja a korlátozás pontos okait és körülményeit.

A helyzet továbbra sem egyértelmű, egy, az ukrán dróniparban dolgozó forrás a Kyiv Independent nevű ukrán lapnak úgy nyilatkozott, hogy

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egyes helyeken tökéletesen működik a rendszer, máshol viszont nem.

Az összes korlátozás feloldását a védelmi minisztériumi forrás sem tudta megerősíteni.

A fennakadás okát hivatalosan még nem azonosították, de

az ukrán tisztviselők és Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója is Kijev és a Fehér Ház megromlott viszonyára utalt.

Szerhij Beszkresztnov ukrán elnöki tanácsadó szerint a történtek nyilvánvalóan nem a véletlen művei, és a jelenlegi politikai helyzettel függenek össze.

Musk az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy a Starshield sebességkorlátozásairól kizárólag az amerikai hadsereg és végső soron Donald Trump elnök dönthet, hozzátéve, hogy a Starlink használata polgári és védelmi célokra korlátozódik, támadó katonai műveletekhez nem vehető igénybe.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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