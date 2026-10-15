Áttörés az űrkutatásban: beigazolódott a magyar tudósok évtizedes elmélete a fekete lyukakról

Magyar kutatók mintegy százezer kvazár adatainak elemzésével statisztikai bizonyítékot találtak arra, hogy a galaxisok központjában található szupertömegű fekete lyukak egy része az összeolvadásuk után kilökődik az eredeti helyéről. A felfedezés egy tíz évvel ezelőtt, 2016-ban megfogalmazott magyar elméleti jóslatot támaszt alá.

A nagy galaxisok összeolvadásakor a magjukban lévő szupertömegű fekete lyukak is egyesülhetnek. A folyamat során keletkező gravitációs hullámok egyenetlen kisugárzása egyfajta visszalökődést eredményez, ami kimozdítja a létrejövő fekete lyukat a galaxis középpontjából. Ha a lökés nem elég erős ahhoz, hogy az objektum teljesen elhagyja a galaxist, akkor hosszú ideig ingázni kezd a centrum körül. Ennek a mozgásnak a sajátossága, hogy a fekete lyuk éppen a középponton áthaladva éri el a legnagyobb sebességét.

Raffai Péter, Haiman Zoltán és Frei Zsolt még 2016-ban számítógépes modellekkel vizsgálták ezt a jelenséget. Arra a következtetésre jutottak, hogy a mozgásnak statisztikailag mérhető nyomának kell lennie, mert mivel a fekete lyuk a galaxis legsűrűbb, porban leggazdagabb központi részén mozog a leggyorsabban, a nagyobb sebességű objektumokat átlagosan több por takarja.

Ezt az összefüggést sikerült most a gyakorlatban is igazolnia a Bécsy Bence vezette kutatócsoportnak. A szakemberek nem egyetlen elszigetelt objektumot vizsgáltak, hanem mintegy százezer kvazár – vagyis óriási mennyiségű gázt elnyelő, rendkívül erős sugárzást kibocsátó aktív galaxismag – adatait elemezték. A körülöttük lévő gáz fényének eltolódásából kiszámították a fekete lyukak sebességét, a kvazárok vörösödéséből pedig megállapították a környező por mennyiségét.

A Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című szakfolyóiratban publikált eredmények egyértelműen igazolták a tíz évvel ezelőtti feltevést, miszerint

a gyorsabban mozgó fekete lyukakat tartalmazó kvazárok valóban vörösebbek, azaz porosabbak.

Bár a kutatók hangsúlyozzák, hogy más fizikai folyamatok hatását egyelőre nem lehet teljes biztonsággal kizárni, az adatok erősen utalnak a gravitációs hullámok okozta visszalökődés jelenlétére. Ha a további megfigyelések és a részletesebb modellek is megerősítik ezt az értelmezést, a módszerrel a jövőben feltérképezhető lesz a szupertömegű fekete lyukak összeolvadásának gyakorisága, kilökődési sebessége és a közvetlen környezetük is.

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