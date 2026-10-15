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Az éj leple alatt intéztek súlyos támadást a főváros közelében - Lángokban a bolgár Starlink-antennák
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Az éj leple alatt intéztek súlyos támadást a főváros közelében - Lángokban a bolgár Starlink-antennák

Portfolio
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Két álarcos behatoló gyújtott fel tizenegy Starlink-antennát egy Szófia melletti létesítményben, miközben az ukrán hadsereg éppen a SpaceX által bevezetett korlátozások miatt néz szembe nehézségekkel - közölte a meduza.io.

A Bolgár Nemzeti Televízió beszámolója szerint két álarcos elkövető tört be egy Szófia közelében található kommunikációs létesítménybe, ahol a Starlink műholdakkal való kapcsolattartásra szolgáló tizenhét antennából tizenegyet felgyújtottak. A The Insider műholdfelvételek alapján megállapította, hogy

a szabotázs a bolgár fővárostól mintegy húsz kilométerre történt.

Ivajlo Mircsev bolgár parlamenti képviselő is megszólalt az ügyben, és egy videót is közzétett a tűzesetről.

Mircsev rámutatott, hogy szeptemberben Lengyelországban is történt egy hasonló incidens, ahol a hatóságok szerint nem volt kétséges, hogy Oroszország állt a szabotázsakciók mögött. A képviselő hangsúlyozta, hogy az antennákat szándékosan vették célba, minthogy azok biztosítják az elsődleges kapcsolatot a műholdakkal.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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