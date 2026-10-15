Bejelentette Zelenszkij: vége a tűzszünetnek - Bénító csapás jön Oroszország ellen

A tilalom feloldva, végeztünk"
– fogalmazott Zelenszkij, utalva arra, hogy Kijev korábban Washington nyomására három napra felfüggesztette az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.
Az ukrán elnök szerint azonban Moszkva ez idő alatt is folyamatosan csapásokat mért Ukrajnára.
Donald Trump amerikai elnök a múlt héten hirdetett váratlan energetikai tűzszünetet Ukrajna és Oroszország között, miután Moszkvával gázolaj-szállítási megállapodást kötött, Kijevet pedig a globális üzemanyagárak felhajtásával vádolta meg. Trump fokozott nyomást gyakorolt Zelenszkijre, hogy hagyjon fel az orosz finomítók bombázásával.
Zelenszkij az interjúban veszélyesnek nevezte az amerikai hírszerzési támogatás megvonását, aminek következtében az ukrán erők korai előrejelzés nélkül maradtak az orosz rakétatámadásokkal szemben. Egyúttal jelezte, hogy a Starlink műholdas kommunikáció az egész országban lelassult, ami a frontvonali hadműveleteket is hátrányosan érintette. Az elnök határozottan visszautasította azt a feltételezést, hogy a Starlink akadozását technikai hiba okozta volna.
Trump korábban tagadta, hogy Washington leállította volna a hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával. Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója ugyanakkor közölte, hogy a Starlink katonai változatát, a Starshieldet az amerikai kormány birtokolja és irányítja, így a sebességkorlátozásokról végső soron Washington dönt.
Zelenszkij emellett bírálta Washington üzleti közeledését Moszkvához, valamint Trump Vlagyimir Putyin iránti nyílt szimpátiáját is.
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