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Beperelték a Fehér Házat: újabb torpedót kaphatnak a béketárgyalások - Veszélybe került Trump főtárgyalója
Globál

Beperelték a Fehér Házat: újabb torpedót kaphatnak a béketárgyalások - Veszélybe került Trump főtárgyalója

Portfolio
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Pert indított egy civil szervezet a Fehér Ház ellen, mivel úgy látják, alkotmányellenes az, hogy Donald Trump veje, Jared Kushner képviseli az Egyesült Államokat a legfontosabb nemzetközi tárgyalásokon - írta meg a The Hill.

A kormányzati átláthatósággal foglalkozó Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) nevű civil szervezet keresetet nyújtott be Jared Kushner, Donald Trump vejének kormányzati szerepvállalása ellen, mert azt alkotmányellenesnek tartja.

A szerdán benyújtott kereset szerint

Kushner tisztsége sérti az amerikai alkotmány kinevezési záradékát (Appointments Clause), amely előírja, hogy a főbb tisztségviselők kinevezését a Szenátusnak kell jóváhagynia.

A felsőház ugyanakkor nem erősítette meg Kushnert a jelenlegi kormányzati feladataira. A CREW hangsúlyozta, hogy ha a kinevezés a szabályoknak megfelelően történt volna, Kushnernek meg kellett volna felelnie az átláthatósági és összeférhetetlenségi előírásoknak, egyebek mellett nyilvános vagyonnyilatkozatot is be kellett volna nyújtania.

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Trump 2025 februárjában jelentette be, hogy vejét különleges békeküldötté nevezi ki. Kushner az elnök második ciklusában az izraeli–hamászi tűzszünet előmozdításán, valamint egy gázai újjáépítési és kormányzási terv kidolgozásán dolgozott. Most főleg az iráni háborúhoz és az ukrajnai háborúhoz kötődő tárgyalásokat vezeti, oldalán Steve Witkoff-fal, aki Donald Trump barátja, üzlettársa.

A The Hill megkereste a Fehér Házat a kereset kapcsán, de egyelőre nem kapott választ.

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Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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