Brüsszelből szólnak rá Zelenszkijre: óriási hibát követ el, Ukrajna ellen fordulhat a világ legerősebb hatalma

Az EU vezetői úgy látják: Washington és Kijev kapcsolata eleve igencsak feszült, mióta Trump hatalomra lépett, teljesen szükségtelen ezt tovább rombolni a csípős megjegyzésekkel, melyekkel Zelenszkij Trump oroszbarát fordulatára.

Lehet, hogy igaza van, de nem mindig kell ezt hangosan kimondani”

– mondta a lap egyik forrása.

Zelenszkij elnök az orosz dízelalku miatt élesen kritizálta Trump elnököt az elmúlt napokban, azt mondta többek közt, hogy az amerikai vezető Oroszország mellé állt, hogy Trump elárulta őket, illetve, hogy emberek fognak meghalni az amerikai elnök lépései miatt.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images