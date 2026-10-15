16°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Brüsszelből szólnak rá Zelenszkijre: óriási hibát követ el, Ukrajna ellen fordulhat a világ legerősebb hatalma
Globál

Brüsszelből szólnak rá Zelenszkijre: óriási hibát követ el, Ukrajna ellen fordulhat a világ legerősebb hatalma

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unió vezetői szólni terveznek Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy hagyja abba Donald Trump amerikai elnök kritizálását, mivel maga ellen fordíthatja ezzel az Egyesült Államokat – tudta meg a Financial Times.

Az EU vezetői úgy látják: Washington és Kijev kapcsolata eleve igencsak feszült, mióta Trump hatalomra lépett, teljesen szükségtelen ezt tovább rombolni a csípős megjegyzésekkel, melyekkel Zelenszkij Trump oroszbarát fordulatára.

Lehet, hogy igaza van, de nem mindig kell ezt hangosan kimondani”

– mondta a lap egyik forrása.

Zelenszkij elnök az orosz dízelalku miatt élesen kritizálta Trump elnököt az elmúlt napokban, azt mondta többek közt, hogy az amerikai vezető Oroszország mellé állt, hogy Trump elárulta őket, illetve, hogy emberek fognak meghalni az amerikai elnök lépései miatt.

Még több Globál

Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ünnepelnek az oroszok: egymást marja Moszkva két legnagyobb ellensége, a Kreml csak szítja a tüzet

Súlyos bejelentés: szándékosan segíthette az oroszokat Amerika egyik legfontosabb vezetője - Átfogó vizsgálat indul

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility