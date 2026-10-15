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Elismerte Amerika ősellensége: igaz, hogy nagy bajban van az ország
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Elismerte Amerika ősellensége: igaz, hogy nagy bajban van az ország

Portfolio
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Elismerte Irán elnöke, hogy számos problémával küzd az ország, de összetartásra szólította fel a lakosságot, mivel magyarázata szerint az ország ellenségei pont a széthúzást próbálják elérni – írja az Iran International.

Az országnak minden területen problémái vannak: benzin, elektromosság, fűtés, ingatlanok, fizetési rendszerek, egészségügy”

– mondta Maszoúd Peszeskján.

Hozzátette ugyanakkor:

A társadalmunkat nem lehet bombákkal és rakétákkal megtörni, ugyanakkor, ha a széthúzás és ellenségeskedés közénk áll, az ellenség eléri, amit akar”.

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Arra is kitért, hogy szerinte az Egyesült Államok szándékosan nehezíti meg az iráni lakosság hétköznapjait, többek közt az üzemanyag-válság fokozásával.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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