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Elképesztő tempóban válaszolt a pusztításra a világ legnagyobb olajvállalata
Globál

Elképesztő tempóban válaszolt a pusztításra a világ legnagyobb olajvállalata

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A Saudi Aramco az elmúlt évek támadásaiból tanulva olyan válságkezelési képességeket fejlesztett ki, amelyekkel napok alatt képes helyreállítani a súlyosan megrongálódott létesítményeit – derül ki a vállalat vezérigazgatójával készült interjúból.

Amikor a múlt hónapban dróncsapás érte az Aramco legnagyobb olajvezetékét, a műholdfelvételek tanúsága szerint az egyik szivattyúállomás porig égett. Másnap azonban már tucatnyi munkagép dolgozott az új vezetékszakasz kiépítésén, így néhány napon belül újraindulhatott a szállítás. A gyors helyreállítás jól szemlélteti, mennyit fejlődött a világ legnagyobb olajvállalatának válságkezelési képessége az energetikai infrastruktúrát évek óta érő támadások hatására.

A fordulópontot a 2019-es abkaiki drón- és rakétatámadás jelentette, amely ideiglenesen kiesést okozott az Aramco termelésének felében.

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– nyilatkozta Amin Nasszer vezérigazgató a Reutersnek. A vállalat azóta felkészült a több létesítményt ért egyidejű csapások kezelésére is. Ezeket a képességeket legutóbb kedden tették próbára, amikor a húszik mértek csapást az Aramco központjára, jelentős károkat okozva.

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A technológia kulcsszerepet játszik az Aramco reakcióidejének lerövidítésében. Míg az iparágban általában először elhárítják a közvetlen veszélyt, és csak ezután mérik fel a károkat, az Aramco már a káresemény alatt drónokkal kezdi meg a helyszín feltérképezését. "Mire a helyzetet ellenőrzés alá vonják, mi már készen állunk a helyreállításra" – fogalmazott Nasszer. Hozzátette, hogy reagálási sebességük hatszorosa az iparági átlagnak, így a súlyosan megrongálódott létesítményeket is gyakran mindössze néhány nap alatt újra tudják indítani.

A helyreállításhoz szükséges anyagok kilencven százalékát helyben gyártják vagy helyi raktárakban tárolják, ehhez az Aramco az elmúlt években tudatosan fejlesztette beszállítói láncait és tartalékait. Így a javítócsapatok már a tényleges munkálatok megkezdése előtt a helyszínre tudják szállítani a szükséges alkatrészeket.

A szaúdi napi olajkitermelés a háború első hat hónapjának jelentős részében napi hétmillió hordó alá esett a konfliktus előtti tízmilliós szintről – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség adataiból. A többi öböl menti termelőhöz hasonlóan a szaúdi exportot is akadályozzák a tartályhajók elleni csapások, valamint a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítást nehezítő kapacitáshiány. Szeptemberre a kitermelés nagyjából napi nyolcmillió hordóra állt helyre, az exportútvonalak azonban továbbra is sérülékenyek. Nasszer kiemelte, hogy a vállalat alternatív útvonalakat mérlegel a Hormuzi-szoros, a Báb el-Mandeb és a Szuezi-csatorna kiváltására, ám ezek részleteit egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

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Címlapkép: A Saudi Aramco szaúd-arábiai állami olajtársaság logója a vállalat standjánál az ADIPEC nemzetközi olajipari konferencia és szakvásár kezdőnapján, 2025. november 3-án Abu-Dzabiban. A mintegy 2250 kiállító részvételével rendezett négynapos expón 54 energiaipari vállalat van jelen, és 30 ország saját pavilonnal képviselteti magát. Forrása: MTI/EPA/Ali Haider

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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