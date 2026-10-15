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Elkészültek a háborús tervek: Trump elnök már a MOAB bevetésén gondolkozik
Globál

Elkészültek a háborús tervek: Trump elnök már a MOAB bevetésén gondolkozik

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Az Egyesült Államok hadserege új csapásmérő terveket készített az iráni energia-infrastruktúra és nukleáris létesítmények elleni támadásokra – a tervek között szerepel a GBU-43/B, vagyis az úgynevezett "minden bombák anyja" (MOAB) bevetése is, amely az amerikai arzenál legnagyobb nem nukleáris bombája - jelentette a CNN.

A CNN több, az ügyet ismerő amerikai tisztviselőre hivatkozva számolt be arról, hogy Donald Trump utasította a hadsereget újabb csapásmérő tervek kidolgozására, amelyek az energia-infrastruktúra jelentős részét céloznák, és amelyekben

kifejezetten szerepel a MOAB alkalmazása.

A katonai tervek között szerepel a Csákány-hegy (Pickaxe Mountain) elleni csapás is, ahol az amerikai és az izraeli hírszerzés szerint Teherán a nukleáris programjának alkatrészeit tárolja. Trump az utóbbi hónapokban többször fenyegetőzött a létesítmény bombázásával, hangsúlyozva, hogy célja megakadályozni Irán atomfegyverhez jutását. Szakértők és katonai források szerint azonban a MOAB valószínűleg nem képes kellő mélységbe hatolni ahhoz, hogy a gránitrétegekkel megerősített, mélyen a föld alatt húzódó nukleáris létesítményeket elpusztítsa.

A CNN forrásai szerint az Egyesült Államok arra készül, hogy átfogó támadással súlyos csapást mér Irán ellen, majd győzelmet hirdet és kivonul a térségből.

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A lap információi szerint a Fehér Ház tanácsadói hetek óta keresik azt a kiutat, amely Trump számára legalább szimbolikus győzelmet biztosítana, amelyet el tud adni az amerikai közvéleménynek – anélkül, hogy meghiúsítana egy esetleges diplomáciai áttörést, kezdve a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megállapodással.

Egy, a Pentagon tervezési megbeszéléseit ismerő forrás szerint egyes katonai opciók gyakorlatilag "tűzijátéknak" minősülnek:

céljuk, hogy kiutat kínáljanak Trumpnak a konfliktusból, még akkor is, ha a csapások nem érik el a háború eredeti céljait.

A több mint hat hónapja tartó bombázások után a háború rendkívül népszerűtlenné vált az amerikaiak körében, és a republikánusok a közelgő félidős választások miatt tartanak a politikai következményektől. Trump nyilvánosan ugyan kijelentette, hogy a választások előtt nem indít új műveleteket, ám több tanácsadója szerint nem biztos, hogy ez végleges döntés. A hadsereg már készül az esetleges iráni megtorlásra, amennyiben az elnök kiadja a parancsot.

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Címlapkép forrása: DoD/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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