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Elmondta Zelenszkij, mi lesz Ukrajnával, ha tényleg leváltják - Trump ennek nagyon nem fog örülni
Globál

Elmondta Zelenszkij, mi lesz Ukrajnával, ha tényleg leváltják - Trump ennek nagyon nem fog örülni

Portfolio
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Ha le is váltják Zelenszkij elnököt, a politikus biztos benne, hogy bárki is követi Ukrajna élén, folytatni fogja az oroszok ellen vívott védekező háborút.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Piers Morgan Uncensored című brit műsorban beszélt, melyet az Ukrainszka Pravda szemlézett.

Az interjúban a műsorvezető felidézte Donald Trump amerikai elnök szavait, aki szerint Ukrajnának ideje lenne egy "új, alkuképes vezetőt" választania a háború lezárásához, mivel Zelenszkij állítólag "sok megállapodást köthetett volna, de valamilyen okból soha nem tette meg". Morgan külön kiemelte, hogy Trump a jelenlegi ukrán elnök távozását szorgalmazza.

Zelenszkij válaszában azt mondta: 2014 óta az összes ukrán elnök szembeszállt Oroszországgal.

Elmondta, hogy amikor átvette az elnöki tisztséget, a Krím és a Donyec-medence egy része már megszállás alatt állt. Hozzátette, hogy az előző elnök idején is hosszú ideig zajlott a "terrorelhárítási művelet" egészen a teljes körű invázióig, és erről Trumpnak is tudnia kellene.

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Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy az ő leváltása nem változtatna a helyzeten. Meggyőződését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy

az új elnök szintén meg fogja védeni az országot, hiszen az az otthonuk.

Hozzáfűzte, hogy lehet, valaki jobban vagy kevésbé hatékonyan teljesítene, de a feladatot elvégezné.

Arra a kérdésre, hogy tervezi-e a lemondását, határozott nemmel felelt, kiemelve, hogy ez az ő felelőssége. Zelenszkij egyúttal emlékeztetett arra is, hogy jelenleg szinte lehetetlen választásokat tartani Ukrajnában, mivel az országot folyamatosan orosz támadások érik.

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Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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