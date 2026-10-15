Fenekestül felfordulhat egész Amerika: tényleg hihetünk a szemeinknek, vagy megint csak ámítás az egész?

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Kicsivel több mint két hét múlva választ Amerika, számos államban már zajlik az előzetes szavazás. November 3-án tartják a félidős kongresszusi választást, amelyen ítéletet mondhatnak a szavazók Donald Trump második elnöki ciklusának első feléről. A felmérések alapján eléggé úgy tűnik, hogy vége szakadhat a republikánusok háromszoros uralmának, angolul „trifectájának”, azaz hogy a Fehér Házon kívül a törvényhozás alsó- és felsőháza is az ő kezükben van. A legtöbb összesítésben eléggé tetemes a demokraták országos fölénye, és lassan a 9 százalékpontot közelíti. Sokan azonban kétségbe vonják a közvélemény-kutatások hitelességét: mi van, ha a legutóbbi elnökválasztások sormintáját követve idén ismét alábecsülik a republikánusokat, és a demokraták javára tévednek a kutatók? Utánajártunk, mekkora ennek az esélye.

Védekező pozícióban a republikánusok

A szeptember nem a Republikánus Párt hónapja volt a félidős választási kampányban. Donald Trump szokatlan félidős nagygyűlése – illetve az ott belengetett 5 ezer dolláros csekk minden amerikai felnőtt postaládájában, ha a republikánusok győznek –, úgy látszik, nem érte el a kívánt hatást. A Silver Bulletin modelljében szeptember 1-je és 30-a között rendkívül látványosan, 2,2 százalékponttal nyílt szélesebbre a demokraták és a republikánusok közötti olló, amely jelenleg 8,6 pontra taksálható. A demokrata fölény látszólag múlt hétvégén tetőzött kicsivel 9 százalékpont felett, de október közepére kissé mérséklődött.

A New York Times szerint még Trump texasi szenátorjelöltje is elismerte privátban, hogy

a dallasi kampánygyűlés lehúzta minden republikánus jelölt számait az államban.

A botrányhős államügyész, Ken Paxton egyébként nem áll valami jól a „mélyvörös” Texas „bekékítésén” ügyködő demokratával, James Talaricóval szemben: az összesítések alapján a korrupcióellenes és baloldali populista üzeneteket, illetve keresztény hitét előtérbe helyező Talarico 2-3 ponttal vezet Paxton előtt. Demokrata politikus 1994 óta nem győzött Texasban egy állami szintű választáson sem, demokrata szenátorra pedig utoljára 1988-ban voksoltak a texasiak. Bár Texas megfordításáról hosszú ideje álmodoznak a demokraták, 2018-ban, amikor ennek legutóbb felcsillant a reménye, nagyítóval kellett keresni az akár csak döntetlent mutató felméréseket – nem úgy, mint idén. 2026-ban még akár a kormányzói verseny is egy hajszálon dőlhet el.

Hiába szabták át korábban a képviselőházi választókörzeteket nekik kedvező módon, és hiába tűnt kezdetben reménykeltőnek a szenátusi térkép saját szemszögükből,

a republikánusok gyengélkedését jelzi az is, hogy látszólag több kongresszusi csatatéren feladták a harcot.

A Politico értesülései szerint az alsóházi többség megtartását egyre inkább elengedik, miközben több helyről érkeznek olyan hírek – Michiganből, Iowából, Nebraskából, Texasból –, hogy a republikánusok az ottani szoros körzetekből más, szebb kilátásokkal kecsegtető alsóházi összecsapások felé irányítják át a kampánypénzeket.

A demkratáknak a szenátusi többség megszerzéséhez Minnesotát, New Hampshire-t, Georgiát és Michigant meg kellene tartaniuk, majd a többi hét csatatérállamból négyet kellene átfordítaniuk. Azaz minimum négyet kellene megnyerniük Észak-Karolina, Maine, Ohio, Texas, Alaszka, Iowa vagy Kansas közül, hogy legalább 51 szenátoruk legyen a százfős felsőházban.

Hasonló a tendencia a szenátusért vívott küzdelemben is,

Észak-Karolina és Georgia szinte már a demokraták zsebében van, holott vérbeli billegő államokról beszélünk az amerikai Délen.

A republikánusok kampányszerve előbbiek helyett Ohióba, Iowába, Kansasbe, sőt, Dél-Karolinába forgatta át a pénzcsapokat, amit annak a beismeréseként is értelmezhetjük, hogy kiélezett a verseny várható még olyan államokban is, amelyeket Trump két éve még 16, illetve 18 pontos előnnyel zsebelt be.

Republikánus oldalon kétségbeesésre adhat okot a Gallup friss adatsora is, amely az utóbbi években megbízható mutatója volt a pártok közötti erőviszonyoknak. Ez alapján 2026 harmadik negyedévére 10 százalékponttal többen tartják magukat demokratának, mint republikánusnak. Ebben a mutatóban ilyen hatalmas demokrata előnyre egészen 2008 óta nem volt példa.

A magukat republikánusnak valló amerikaiak aránya 2021 első negyedéve óta nem volt ilyen alacsony. Trump első ciklusa ekkor ért véget, a Capitolium január 6-i ostromával.

Ez persze korántsem jelenti azt, hogy a demokraták diadalittasan hátra dőlhetnek a préri államokban vagy Alaszkában, de az önmagában sokatmondó, hogy Barack Obama óta először rúghatnak labdába ilyen „mélyvörös” területeken.

Ezért nyílik az olló

A demokraták szeptemberi szárnyalása jóindulattal is csak részben tudható be a dallasi „trumpista extravaganzának”.

Itt az összes republikánus jelöltet egy olyan hivatalban lévő elnökhöz láncolták, aki az áremelkedés, a megélhetési gondok és az iráni háború miatt roppant népszerűtlen, ráadásul egy olyan választás előtt, amelyen amúgy is szokás a hatalmon lévő párt megbüntetése.

A szavazók majd’ kétharmados többsége (63%) tekinti Trumpot tényezőnek a 2026-os választáson leadott szavazatában, de sokkal többen gondolják úgy, hogy inkább az elnök ellen (44%), mintsem mellette teszik le a voksukat (19%) – áll a Pew Reseearch Center kutatásában.

Az olló szétnyílásának másik oka a módszertanban és a választói hajlandóságban keresendő: a legtöbb kutató a megszokott gyakorlatnak megfelelően szeptemberben állt át a valószínű – magyarul biztosnak nevezett – szavazókat figyelembe vevő statisztikai modellekre az összes regisztrált választóra vetített felmérésekről. (A biztos szavazók meghatározását ki-ki saját módszertan alapján végzi, a YouGov újonnan kétféle becslést is közzétesz. A legtöbb kutatócég azon kívül, hogy egyszerűen rákérdez a részvételi hajlandóságra, már modellezi a demográfiai adatokból és a múltbéli választói magatartásból kikövetkeztethető információkat is.)

Az Economist/YouGovnál a módszertani átállás 6-ről csaknem megduplázta, 11 százalékpontra tornászta fel a demokraták előnyét, egyszerűen azért, mert ők nagyobb eséllyel fognak idén urnákhoz járulni.

A Trump-korszak egyik meghatározó dinamikája, hogy a Republikánus Párt egyre több „rendszertelen” (low-propensity) szavazót gyűjtött be, akik választási részvétele ingadozó, sokkal kevésbé garantált. A vidéki, alacsonyabb jövedelmű vagy munkásosztálybeli emberek kisebb eséllyel mennek el szavazni, mint a diplomások, nagyvárosi értelmiségiek vagy a kertvárosi középosztály, utóbbiak körében pedig épp a demokraták léptek előre az elmúlt évtizedben. (2016 előtt a „hajlandósági szakadék” épp fordítva működött, és a republikánusokat hozta előnybe.)

(low-propensity) A vidéki, alacsonyabb jövedelmű vagy munkásosztálybeli emberek kisebb eséllyel mennek el szavazni, mint a diplomások, nagyvárosi értelmiségiek vagy a kertvárosi középosztály, utóbbiak körében pedig épp a demokraták léptek előre az elmúlt évtizedben. (2016 előtt a „hajlandósági szakadék” épp fordítva működött, és a republikánusokat hozta előnybe.) Azon kívül, hogy a félidős választás idén a hatalmon lévő republikánusok „megleckéztetéséről” szól, az is a demokraták malmára hajtja a vizet, hogy a támogatóik nemcsak általánosságban hajlandóbbak a szavazásra, hanem konkrétan is sokkal lelkesebbek. A Pew Research Center friss felmérése alapján több demokrata voksoló teszi magasabbra a választás tétjét, több demokrata gondolkodott „sokat” az idei választáson, és 63%-uk azt mondja, hogy „rendkívül motivált” a szavazásra idén, szemben a republikánusok alig felével (46%). A választói lelkesedés eltérését támasztja alá, hogy a demokraták 84%-a saját bevallása szerint már leadta a voksát vagy biztosan fog szavazni, míg ugyanez csak a republikánusok 74%-ára igaz az Economist/YouGov alapján. Bár az összességében nem meglepő, hogy az éppen inkumbens párt szavazói demotiváltabbak, az adatok értelmezésekor nehéz elvonatkoztatni attól, hogy Trump népszerűtlensége a negatív rekordokat döntögeti, és még a republikánusok fele is úgy véli, hogy az elnök a „vártnál rosszabbul” teljesít a megélhetés és az árak terén.

Bármennyire is lesújtó a kép a republikánusok számára, tényleg elképzelhető, hogy országosan 11 százalékpontot verjenek rájuk? Az Economist/YouGov mellett az NPR/PBS/Marist, a Marquette, a Quinnipiac, illetve az Emerson is kétszámjegyű demokrata fölényt mért nemrég. Mint azt előző cikkünkben aláhúztuk, ezek a kutatások kilógnak az átlagból, de ha „bejönne a tippjük”, az az amerikai politikai széljárás gyökeres megváltozását hozná. 2024-ben Trump 1,5 ponttal megelőzte a demokrata Kamala Harrist az országos szavazatarányban, a republikánus kongresszusi jelöltek pedig 2,6 pontot vertek demokrata ellenfeleikre. Ha a demokraták idén 11 pontos fölénybe kerülnének, az közel 14 pontos elmozdulással érne fel a pártpreferenciában két év alatt.

Jóllehet ezek a másik irányba lógnak ki az átlagból, akad azért pár olyan felmérés is, amelyek szoros(abb) összecsapást jeleznek előre. A Harvard-Harris mindössze 2 pontos demokrata előnyről adott jelentést (51-49%), míg az egyes elemzők által szakmaiatlannak, republikánusok felé hajlónak vélt Rasmussen Reports csak 5 százalékponttal mérte a demokratákat a republikánusok elé (48-43%). Trump legtöbb párttársa valószínűleg jó szívvel kiegyezne egy ilyen eredménnyel.

Mennyire hihetünk a számoknak?

A közvélemény-kutatások a 2016-os és 2020-as elnökválasztás előtt is „hírhedten” pontatlannak bizonyultak.

Az alábbi ábrán látható, hogy

tíz évvel ezelőtt az egyes államokban átlagosan 5,7 százalékponttal lőttek mellé a kutatók,

2020-ban 4 ponttal mértek félre,

míg 2024-ben már az átlagot hozták, egy csekélyebb 3 pontos tévedést.

Az Amerikai Közvélemény-kutatási Társaság (AAPOR) jelentése szerint az 1944 utáni ciklusok közül 2024-ben bizonyultak a legpontosabbnak a külön-külön, államonként végzett elnökválasztási pollok, míg az országos felmérések tévedése átlagközeli maradt.

2016 főként azért vált emlékezetessé, mert ugyan országosan nem tévedtek nagyot a felmérések (csupán 2,1 pontot), az államokban csúnyán félrementek. Ez azért kavart be ennyire, mert az elnök személyéről nem az országos eredmény, hanem az elektori kollégium dönt, így az egyes államonkénti tévedések jelentősége hatványozottan felerősödik. (2016-ban legtöbben annak tudták be a bakit, hogy akkoriban még nem volt bevett a végzettség alapján történő súlyozás, hisz a „diplomaszakadék” azelőtt nem tárult olyan szélesre; 2020-ban pedig a covid-járvány nehezítette meg a dolgokat. 2024-re már a korábbi szavazatra alapuló súlyozás is elterjedt, ami ellentmondásos, de a Pew szerint ugyancsak javít az eredményeken.)

Bár a közvélemény-kutatók 2020-ban sem lehettek igazán büszkék magukra, a hat évvel ezelőtti hiba kevésbé égett rájuk, hiszen

Joe Biden „túlnyerte magát annyira”, hogy a demokraták túlbecslése nem változtatott a győztes kilétén

– nem úgy, mint 2016-ban, amit Hillary Clinton azóta is emleget. Bár ez váltakozni szokott, és 2012-ben például még a republikánusokat mérték felül a kutatók, 2016 óta országosan és államonkénti felosztásban is az a tendencia, hogy pár százalékponttal a demokrata jelölteket becsülik felül az elnökválasztásokon. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy a demokraták bázisa a kutatásokra lelkesebben válaszoló szavazók felé mozdult el, míg a Trump által bevonzott, alacsonyabb társadalmi és gazdasági státusszal, ezáltal pedig alacsonyabb intézményi bizalommal rendelkező szavazókat nehezebben érik el a kutatók.

Erre hivatkozva mondja azt néhány republikánus elemző, hogy nem olyan biztos a demokraták által várt „kék cunami”, és rengeteg olyan republikánus szavazó lehet, akit egyszerűen csak nem „számolnak bele” a felmérésekbe.

Ezt azzal is alátámasztják, hogy a demokraták előretörése látszólag a vörös bástyákra koncentrálódik, míg a kék fellegvárakban kevésbé feltűnő.

Az Echelon Insights kutatócég vezetője, Patrick Ruffini például Kansas, Iowa, Ohio és Alaszka kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy 2018 és 2024 között ezekben tipikusan 5-6 ponttal felülmérték a demokratákat a szenátusi választásokon, mivel

minél vörösebb egy állam, annál inkább túlbecsülik a demokratákat.

Ruffini egy másik térképen azt mutatta be, hogy az Echelon hol éri el legnehezebben az elsősorban vidéki, Trump mellett továbbra is kitartó „erősen republikánus szavazókat”. Ezek között is szerepelt Ohio, Iowa, Kansas és Michigan, ami

előrevetítheti, hogy itt hiányozhatnak a kutatásokból a republikánus elnök hívei, ez pedig tévesen a demokraták felé billentve a mérleg nyelvét.

(Bár hozzá kell tenni, hogy Texasban korábban eléggé pontosak voltak a mérések, ami más fényben láttatja az ottani demokrata vezetést.)

Apropos of nothing, this is where we think strong Republicans are hardest to reach in our polls. https://t.co/g3Kem2SYul — Patrick Ruffini (@PatrickRuffini) September 26, 2026

Most jön a „de”

Azt, hogy Trump „rendszertelen” szavazóit bizonyára nem érik el kielégítően a közvélemény-kutatók, a liberális Argument blog adatigazgatója, Lakshya Jain is elismeri. Jain ugyanakkor egy podcastben kiemelte, hogy

általánosságban véve, a közönyös szavazók, akiket a felmérések kihagynak, a félidős választásokon sem vesznek részt.

Egyszóval a Trump által elnökválasztások alkalmával mozgósított szavazóréteget a félidős szavazás hagyományosan kevésbé izgatja, elvégre Trump neve nem szerepel a szavazólapokon. (A 2024-es amerikai elnökválasztáson a szavazásra jogosultak 64%-a voksolt, míg a 2022-es félidős kongresszusi választáson alig több mint 46%.)

Ezen logika alapján, mivel a vidéken élő, alacsonyabb jövedelmű és iskolázottságú Trump-hívek kisebb eséllyel járulnak az urnákhoz, így abból is „kisebb baj” kerekedik, ha alulszámlálják őket a felmérésekben.

A félidős választásokon inkább részt vevő szűkebb, politika iránt jobban érdeklődő, magasabb társadalmi státuszú választói tömegről tehát a Trump-korszakban könnyebb a kutatók számára pontos és valós képet adni.

Mindennek fényében teljesen racionálisan gondolkodik Trump, amikor Texasba, Alabamába, Nebraskába, Alaszkába vagy Montanába megy kampányolni, és azt mondja a híveinek, hogy tegyenek úgy, mintha ő is a szavazólapon lenne. A célja, hogy ezekben a republikánus államokban feltüzelje a saját, kissé kiábrándult szavazóit, hogy igenis menjenek el szavazni, és legalább valamennyire visszafogják a jóval lelkesebb demokraták előretörését.

Egyébként az adatok is azt mutatják, hogy a legutóbbi félidős választásokon kifejezetten pontosnak bizonyultak a pollok:

2018-ban mindössze 0,1 százalékponttal becsülték felül a demokratákat,

2022-ben pedig csak 0,6 pontot tévedtek a republikánusok javára.

Nate Silver adatguru szintén hangsúlyozta, hogy míg a Trump feltűnése utáni elnökválasztásokon átlagosan 3,8 ponttal alábecsülték a republikánusokat, addig a félidős választások előtti kutatások egy hajszállal a republikánusoknak kedveztek, a különböző időköziken és páratlan évi választásokon – amelyeken egy még szűkebb, nap mint nap politikával kelő és fekvő réteg vesz részt – pedig jócskán alulmérték a demokratákat.

Tavaly például a New Jersey-i kormányzóválasztáson a demokrata Mikie Sherrill 9 ponttal teljesítette felül a pollokat.

Bár jó kiindulópontot adnak egy elemzésnek, a közelmúltbéli trendekből természetesen nem következtethetjük ki 100%-os bizonyossággal, hogy idén mi fog történni. Azt viszont kétségkívül megállapíthatjuk, hogy vannak érvek mindkét irányba, és az is előfordulhat, hogy miközben a többnyire fehér lakosságú agrárállam Iowában vagy a szintén fehér többségű, de sokkal idősebb Maine-ben felülmérik a demokratákat, addig a jóval fiatalabb és sokszínűbb Texasban alulbecsülik őket, részben a latinók billegésének köszönhetően.

Az, hogy a felmérések melyik pártnak kedveznek, általában pár ciklusonként váltakozni szokott, de abban idén nincs vita, hogy jelenleg inkább a demokratáknak áll a zászló. Az már a fölényük pontos mértékén fog múlni, hogy a képviselőház mellett sikerül-e behúzniuk a szenátust. A kutatások alapján erre jó esélyük nyílik, de a meccs még nincs lejátszva.

a 2026-os félidős választás ráadásul az első betekintést adhatja abba, hogy miként alakulhat a demokraták és a republikánusok választói koalíciója a Trump utáni években.

Ha tényleg sikerül a demokratáknak megfordítani Texast, vagy előretörnek a középnyugati agrár-, valamint a prériállamokban, az a 2028-as elnökválasztás kimenetelét is befolyásolhatja, hiszen olyan utak nyílhatnak meg a Fehér Házba, amelyek évtizedek óta elképzelhetetlenek voltak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Alex Brandon