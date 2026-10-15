Irán bedurvult: folyamatosan bombázzák a Hormuzi-szorost, megbénult a forgalom

Az iráni állami média tájékoztatása szerint a flotta az új egységekkel valós idejű megfigyelést kíván biztosítani az ellenséges tevékenységek és a tengeri forgalom felett a szorosban, az Ománi-öbölben és az Arab-tengeren egyaránt.

A Kpler hajókövető elemzőcég adatai szerint szeptember 28. és október 4. között tíz tartályhajót ért találat a szorosban, majd október 5-én újabb támadás történt. Az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja (UKMTO) október 6. és 14. között

további tizenöt támadást regisztrált, amelyek közül tizenegy az utolsó négy napra esett.

Az eszkaláció súlyos következményekkel jár az olajszállításokra nézve. A Kpler adatai szerint október 11-én mindössze 2,9 millió hordónyi kőolaj haladt át a Hormuzi-szoroson, szemben az október 8-i közel 20,8 millió hordóval, ami több mint 85 százalékos visszaesést jelent.

Irán álláspontja szerint az intézkedések az amerikai–izraeli támadásokra és az iráni kikötők washingtoni blokádjára adott válaszlépések, míg az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) azt hangsúlyozza, hogy az amerikai erők és regionális szövetségeseik ellenőrzik a szorost.

A háborút megelőzően a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images