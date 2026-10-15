Kemény üzenetet küldött Putyin

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország válaszolni fog az energetikai infrastruktúráját ért ukrán támadásokra. Az elnök nyilatkozatával igyekezett bagatellizálni a csapások tényleges hatásait, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy
Moszkva nem hagyja megtorlatlanul a létesítmények elleni akciókat.
"Tegnap megpróbáltak támadást indítani néhány olajfinomító ellen, valamit el is találtak. De semmi jelentősebbet. Mindazonáltal folytatják" - mondta az MTI szerint. Emlékeztetett rá, hogy korábban az orosz Wildberries és az Ozon online piactér létesítményeit érték támadások. "Folyamatosan tesznek valamilyen lépéseket, amelyeket, őszintén szólva, valószínűleg előre kellett volna látnunk. De azt hittük, hogy ilyesmi nem jut majd az eszükbe. De mégis eszükbe jutott, mi pedig elkezdünk válaszolni, amire ők rögtön kérésekkel fordultak szponzoraikhoz, hogy gyakoroljanak ránk nyomást és állítsanak meg bennünket" - hangoztatta az orosz vezető.
Putyin szerint az energetikai létesítmények esetében most ugyanaz történik, mint korábban a platformokéban: Ukrajna megtette az első lépést, és miután megkapta a választ, elkezdett "sivalkodni". "Nem kellett volna belekezdeni. Mielőtt megtették volna ezt a lépést, alaposan át kellett volna gondolniuk a következményeket" - vélekedett Putyin.
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