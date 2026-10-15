Kiderült, kik fizetik Trump szerelemprojektjét: csúcscégek döntik a pénzt az elnöki bálterembe

A lap beszámolója szerint a republikánus elnök régóta elkötelezett támogatójának számító Adelson család szintén 25 millió dollárt adott, akárcsak Charles Ergen milliárdos, a Dish Network társalapítója és elnöke. Maga Trump nem szerepel a támogatók listáján. A Fehér Ház közölte, hogy nem hozza nyilvánosságra az adományozók névsorát, az elnöki hivatal szóvivője szerint ugyanakkor

a támogatók az amerikai vállalatok széles körét képviselik.

Az Nvidia jelezte, büszke arra, hogy egy pártsemleges alapítványt támogat, és felajánlása minden üzleti érdektől független. Az Apple nem kívánta kommentálni a hírt.

A lap megjegyzése szerint az összegyűjtött összeg túlnyomó része olyan vállalatoktól és tehetős magánszemélyektől származik, amelyeknek vagy akiknek üzleti érdekeltségük fűződik a szövetségi kormányzathoz. Az adományok fele ráadásul olyan cégekhez vagy vállalati vezetőkhöz köthető, amelyek Trump második elnöki ciklusa alatt szövetségi megbízásokat nyertek el.

A cikkből kiderül: a bálteremre szánt összeg több mint háromnegyede olyan vállalásokból származott, amelyek egyenként legalább 5 millió dollárt tettek ki. A legnagyobb adományozók között olyan meghatározó amerikai nagyvállalatok találhatók, mint az Amazon, a Caterpillar, a Comcast, a Microsoft és a T-Mobile. (Az Amazon igazgatótanácsának elnöke, Jeff Bezos a tulajdonosa a The Postnak - jegyezte meg a lap.) A kriptovaluta-szektor vállalatai – amelyekre a Trump-adminisztráció idején enyhébb szabályozások vonatkoztak – és azok befektetői több mint 18 millió dollárt ajánlottak fel. A legnagyobb összeget Tyler és Cameron Winklevoss, a Gemini kriptotőzsde társalapítói biztosították: a nyilvántartások szerint ők együttesen 5 050 018 dollár értékű bitcoint adományoztak.

A beruházás és az adománygyűjtés körülményei heves bírálatokat váltottak ki a jogi szakértők és az átláthatóságért küzdő szervezetek körében. Véleményük szerint a konstrukció komoly aggályokat vet fel a finanszírozás átláthatóságával, az adományozók feltételezett befolyásával, valamint az etikai normák betartásával kapcsolatban. Trump eredetileg azt ígérte, hogy ő és tehetős támogatói fedezik a becslések szerint 400 millió dolláros költséget, később azonban sikertelenül próbált meg 1 milliárd dolláros forrást kieszközölni a kongresszustól egy föld alatti bunker és a kapcsolódó védelmi létesítmények kiépítésére.

Az ezer fő befogadására tervezett bálterem Trump nagyszabású washingtoni átalakítási terveinek egyik leginkább vitatott eleme. A műemlékvédők és a beruházást ellenzők szerint az elnök túllépte a hatáskörét, amikor lebontatta a történelmi Keleti Szárnyat – ahol korábban a first lady irodái és a Fehér Ház moziterme működött –, hogy helyet csináljon az új épületnek. A szövetségi Legfelsőbb Bíróság augusztusban szoros, 5-4 arányú döntéssel engedélyezte az építkezés folytatását a fellebbezési eljárás idejére. John Roberts legfelsőbb bírósági elnök különvéleményében ugyanakkor valószínűleg jogellenesnek minősítette a beruházást.

A kormányzat a bírálatokra válaszul a nemzetbiztonsági szempontokat hangsúlyozza. A mintegy 8360 négyzetméteres létesítmény a tervek szerint bombabiztos óvóhelyeket, egészségügyi részlegeket, valamint drón- és rakétavédelmi rendszereket is magában foglal majd.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház tervezett báltermének látványtervét tartja a kezében a Fehér Ház Ovális Irodájában, Washingtonban (USA), 2025. október 22-én, szerdán. Forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images