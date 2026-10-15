14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kiderült, kik fizetik Trump szerelemprojektjét: csúcscégek döntik a pénzt az elnöki bálterembe
Globál

Kiderült, kik fizetik Trump szerelemprojektjét: csúcscégek döntik a pénzt az elnöki bálterembe

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Nvidia és az Apple egyaránt 25-25 millió dollárt ajánlott fel Donald Trump tervezett fehér házi báltermének megépítésére – derült ki a Washington Post csütörtöki cikkéből. A projekt eddig összesen 333 millió dollárnyi magánadományt gyűjtött össze.

A lap beszámolója szerint a republikánus elnök régóta elkötelezett támogatójának számító Adelson család szintén 25 millió dollárt adott, akárcsak Charles Ergen milliárdos, a Dish Network társalapítója és elnöke. Maga Trump nem szerepel a támogatók listáján. A Fehér Ház közölte, hogy nem hozza nyilvánosságra az adományozók névsorát, az elnöki hivatal szóvivője szerint ugyanakkor

a támogatók az amerikai vállalatok széles körét képviselik.

Az Nvidia jelezte, büszke arra, hogy egy pártsemleges alapítványt támogat, és felajánlása minden üzleti érdektől független. Az Apple nem kívánta kommentálni a hírt.

A lap megjegyzése szerint az összegyűjtött összeg túlnyomó része olyan vállalatoktól és tehetős magánszemélyektől származik, amelyeknek vagy akiknek üzleti érdekeltségük fűződik a szövetségi kormányzathoz. Az adományok fele ráadásul olyan cégekhez vagy vállalati vezetőkhöz köthető, amelyek Trump második elnöki ciklusa alatt szövetségi megbízásokat nyertek el.

Még több Globál

Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kemény üzenetet küldött Putyin

Veszélyes fordulat a háborúban: összeomlóban az ukrán légvédelem, kemény ultimátumot adott Trump

A cikkből kiderül: a bálteremre szánt összeg több mint háromnegyede olyan vállalásokból származott, amelyek egyenként legalább 5 millió dollárt tettek ki. A legnagyobb adományozók között olyan meghatározó amerikai nagyvállalatok találhatók, mint az Amazon, a Caterpillar, a Comcast, a Microsoft és a T-Mobile. (Az Amazon igazgatótanácsának elnöke, Jeff Bezos a tulajdonosa a The Postnak - jegyezte meg a lap.) A kriptovaluta-szektor vállalatai – amelyekre a Trump-adminisztráció idején enyhébb szabályozások vonatkoztak – és azok befektetői több mint 18 millió dollárt ajánlottak fel. A legnagyobb összeget Tyler és Cameron Winklevoss, a Gemini kriptotőzsde társalapítói biztosították: a nyilvántartások szerint ők együttesen 5 050 018 dollár értékű bitcoint adományoztak.

A beruházás és az adománygyűjtés körülményei heves bírálatokat váltottak ki a jogi szakértők és az átláthatóságért küzdő szervezetek körében. Véleményük szerint a konstrukció komoly aggályokat vet fel a finanszírozás átláthatóságával, az adományozók feltételezett befolyásával, valamint az etikai normák betartásával kapcsolatban. Trump eredetileg azt ígérte, hogy ő és tehetős támogatói fedezik a becslések szerint 400 millió dolláros költséget, később azonban sikertelenül próbált meg 1 milliárd dolláros forrást kieszközölni a kongresszustól egy föld alatti bunker és a kapcsolódó védelmi létesítmények kiépítésére.

Az ezer fő befogadására tervezett bálterem Trump nagyszabású washingtoni átalakítási terveinek egyik leginkább vitatott eleme. A műemlékvédők és a beruházást ellenzők szerint az elnök túllépte a hatáskörét, amikor lebontatta a történelmi Keleti Szárnyat – ahol korábban a first lady irodái és a Fehér Ház moziterme működött –, hogy helyet csináljon az új épületnek. A szövetségi Legfelsőbb Bíróság augusztusban szoros, 5-4 arányú döntéssel engedélyezte az építkezés folytatását a fellebbezési eljárás idejére. John Roberts legfelsőbb bírósági elnök különvéleményében ugyanakkor valószínűleg jogellenesnek minősítette a beruházást.

A kormányzat a bírálatokra válaszul a nemzetbiztonsági szempontokat hangsúlyozza. A mintegy 8360 négyzetméteres létesítmény a tervek szerint bombabiztos óvóhelyeket, egészségügyi részlegeket, valamint drón- és rakétavédelmi rendszereket is magában foglal majd.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház tervezett báltermének látványtervét tartja a kezében a Fehér Ház Ovális Irodájában, Washingtonban (USA), 2025. október 22-én, szerdán. Forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Itt a bejelentés: így alakul a benzin és a dízel ára
Szivárognak a felvételek: ripityára lőtték az orosz légibázist, fél tucat szupermodern vadászbombázó is odaveszhetett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility