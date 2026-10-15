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Kivágta a biztosítékot Brüsszelben Trump új terve: hatalmas ajándékot kapott volna Putyin, de Európa nemet mondott
Globál

Kivágta a biztosítékot Brüsszelben Trump új terve: hatalmas ajándékot kapott volna Putyin, de Európa nemet mondott

Portfolio
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A Financial Times értesülései szerint az Egyesült Államok azt javasolta az európai országoknak, hogy oldják fel az Oroszország ukrajnai inváziója miatt befagyasztott orosz állami vagyon egy részének zárolását, és utalják át az összeget egy Washington által felügyelt szervezetnek. Az amerikai kezdeményezés célja a béketárgyalások újraindítása lett volna.

A lapnak nyilatkozó anonim források szerint a tervet Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje terjesztette elő.

Az európai küldöttek azonban elutasították a javaslatot.

A javaslat valószínűleg a múlt heti, Miamiban tartott tárgyalás során hangzott el, melyről az ukrán és európai delegációk megállapodás nélkül távoztak.

Az egyeztetés részleteiről itt írtunk:

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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