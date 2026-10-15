Lecsapott a szezon első pusztító hurrikánja, amely rögtön az internetet is letarolta

Rendhagyó időzítéssel csapott le a múlt hét folyamán az Atlanti-óceán térségének idei első hurrikánja, az Isaias, hiszen harminc éve nem fordult elő, hogy a szeptember hurrikánok nélkül teljen el. A 3-as kategóriájúvá erősödő, 193 kilométer/órás széllel érkező vihar miatt Alabamában evakuálást rendeltek el, Floridában pedig mintegy 5 ezer nemzeti gárdistát mozgósítottak. A hurrikánnak hat halálos áldozata van, közel 670 ezer háztartás maradt áram nélkül, a Mexikói-öbölben pedig leállt az olajkitermelés több mint kétharmada. A vihar a Google keresőjében is nyomot hagyott, bár az érdeklődés messze elmaradt például a 2022-es Ian hurrikán irántitól.

Lecsapott a szezon első hurrikánja

Az Isaias hurrikán már az időzítése miatt is rendhagyó volt. Ahogy arról beszámoltunk, harminc éve nem fordult elő, hogy a szeptember hurrikánoktól mentesen teljen el a térségben. Idén ez feltehetően a kifejezetten erős El Niño hatásának tudható be, amely gátolja a viharok kialakulását az Atlanti-óceán felett.

Az előrejelzések alapján potenciálisan érintett térségek hatóságai már a partot érés előtt jelentős óvintézkedéseket vezettek be, a pénteken már 3-as kategóriájúvá fejlődő, 193 kilométeres széllel közelítő hurrikán miatt. Alabama kormányzója, Kay Ivey elrendelte a nem helyi lakosok azonnali evakuálását Gulf Shores, Orange Beach és Dauphin Island területéről, Ron DeSantis floridai kormányzó pedig mintegy 5 ezer nemzeti gárdista mozgósítását jelentette be.

A jelenlegi hírek szerint a hurrikánnak hat halálos áldozata volt és közel 670 ezer háztarzás maradt áram nélkül a partotérés után.

A hurrikán hatása az energiapiacon is érezhető volt, ugyanis az öböl partvidékén több kiemelt fontosságú kőolajfinomító és kitermelőhely is található. A vihar közvetlenül fenyegette a Chevron pascagoulai és a Vertex Energy saralandi finomítóját, a két létesítmény pedig összesen az amerikai finomítói kapacitás 2,4 százalékát adja, és az öbölparti finomítók eközben kapacitásuk 95 százalékán üzemeltek.

A vihar partérésének közeledtével leállt a Mexikói-öböl olajkitermelésének 68,76, földgáztermelésének pedig 57,44 százaléka, és 113 termelőplatformról evakuálták a személyzetet.

A Google-ben is nyomot hagyott a szezon első hurrikánja

A Google Trends keresési adatai segítségével megnéztük, hogy alakult az internetes érdeklődés az Isaias hurrikán iránt az elmúlt héten. A vihar a hét elején még egyértelműen nagy tömegeket foglakoztatott az Egyesült Államokban.

A "hurricane isaias" volt a legfelkapottabb téma a böngészőben a Google adatai szerint.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 30 nap adatai alapján látható, hogy a "Hurrikán" témaköre iránt először szeptember 21-én élénkült meg az érdeklődés, majd

az Isaias közeledtével lőtt ki igazán a keresési intenzitás.

Kép forrása: Google Trends

A térképes nézet nem tartogat sok meglepetést: Hawaii mellett

Florida és Alabama államban volt legmagasabb az érdeklődés, ahol Isaias partot ért.

Kép forrása: Google Trends

Az 5 éves adatokat elnézve messze nem az Isaias váltotta ki a legnagyobb érdeklődést a Google-ben. A témakörrel kapcsolatban 2022-ben volt legintenzívebb a keresési intenzitás, mikor

az Ian hurrikán 5-ös kategóriájú viharként ért el Floridát.

Kép forrása: Google Trends

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