Lecsapott a szezon első pusztító hurrikánja, amely rögtön az internetet is letarolta

Lecsapott a szezon első hurrikánja
Az Isaias hurrikán már az időzítése miatt is rendhagyó volt. Ahogy arról beszámoltunk, harminc éve nem fordult elő, hogy a szeptember hurrikánoktól mentesen teljen el a térségben. Idén ez feltehetően a kifejezetten erős El Niño hatásának tudható be, amely gátolja a viharok kialakulását az Atlanti-óceán felett.
Az előrejelzések alapján potenciálisan érintett térségek hatóságai már a partot érés előtt jelentős óvintézkedéseket vezettek be, a pénteken már 3-as kategóriájúvá fejlődő, 193 kilométeres széllel közelítő hurrikán miatt. Alabama kormányzója, Kay Ivey elrendelte a nem helyi lakosok azonnali evakuálását Gulf Shores, Orange Beach és Dauphin Island területéről, Ron DeSantis floridai kormányzó pedig mintegy 5 ezer nemzeti gárdista mozgósítását jelentette be.
A jelenlegi hírek szerint a hurrikánnak hat halálos áldozata volt és közel 670 ezer háztarzás maradt áram nélkül a partotérés után.
A hurrikán hatása az energiapiacon is érezhető volt, ugyanis az öböl partvidékén több kiemelt fontosságú kőolajfinomító és kitermelőhely is található. A vihar közvetlenül fenyegette a Chevron pascagoulai és a Vertex Energy saralandi finomítóját, a két létesítmény pedig összesen az amerikai finomítói kapacitás 2,4 százalékát adja, és az öbölparti finomítók eközben kapacitásuk 95 százalékán üzemeltek.
A vihar partérésének közeledtével leállt a Mexikói-öböl olajkitermelésének 68,76, földgáztermelésének pedig 57,44 százaléka, és 113 termelőplatformról evakuálták a személyzetet.
A Google-ben is nyomot hagyott a szezon első hurrikánja
A Google Trends keresési adatai segítségével megnéztük, hogy alakult az internetes érdeklődés az Isaias hurrikán iránt az elmúlt héten. A vihar a hét elején még egyértelműen nagy tömegeket foglakoztatott az Egyesült Államokban.
A "hurricane isaias" volt a legfelkapottabb téma a böngészőben a Google adatai szerint.
Az elmúlt 30 nap adatai alapján látható, hogy a "Hurrikán" témaköre iránt először szeptember 21-én élénkült meg az érdeklődés, majd
az Isaias közeledtével lőtt ki igazán a keresési intenzitás.
A térképes nézet nem tartogat sok meglepetést: Hawaii mellett
Florida és Alabama államban volt legmagasabb az érdeklődés, ahol Isaias partot ért.
Az 5 éves adatokat elnézve messze nem az Isaias váltotta ki a legnagyobb érdeklődést a Google-ben. A témakörrel kapcsolatban 2022-ben volt legintenzívebb a keresési intenzitás, mikor
az Ian hurrikán 5-ös kategóriájú viharként ért el Floridát.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
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