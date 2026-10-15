Lemondásra szólította fel Zelenszkij elnököt a világ leggazdagabb embere

Távozásra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Elon Musk techmilliárdos.

A világ jelenleg leggazdagabb embere X-oldalán osztotta meg az ukrajnai politikával kapcsolatos kommentárját; egy magát „független kommentátornak” hívó blogger szavaihoz a következőt fűzte:

A mészárlás folytatódik… ideje, hogy Zelenszkij távozzon.”

And so the slaughter continues … Time for Zelensky to go — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

Az eredeti posztban az volt olvasható, hogy Zelenszkij nem akarja befejezni a háborút, amíg nem győzi le Oroszországot. A blogger szerint, aki ezt a kijelentést tette, Zelenszkij azért nem akar békét, mert békében választásokat kellene rendeznie, ezután pedig korrupciós vizsgálatok indulnának ellene, ha vesztene.

Zelenszkij egyébként arról beszélt a mellékelt videós szegmensben, hogy a háború számára nem üzletről szól, hanem otthonának és népének védelméről, ezért nem akarja "eladni az országát." Zelenszkij arról beszél: nem akar területeket átadni Oroszországnak, nem pedig arról, hogy nem akar választásokat. A Musk által megosztott blogger azonban nem jelöli, hol ér véget az ukrán elnök mondandója és hol kezdődik saját kommentárja.

Musk nem részletezi, miért tartja kívánatosnak, hogy Oroszország nyerje meg a háborút.

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