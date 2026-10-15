12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Matolcsy üzent: Hamis mese, hogy eltűnt az MNB alapítványának vagyona
Lépett az Egyesült Államok: újabb kemény szankciókkal szorítják sarokba a közel-keleti államot
Globál

Lépett az Egyesült Államok: újabb kemény szankciókkal szorítják sarokba a közel-keleti államot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Trump-kormányzat újabb Irán elleni szankciókat léptetett életbe, amelyek 16 magánszemélyt és 10 szervezetet érintenek – derült ki az amerikai pénzügyminisztérium csütörtökön közzétett közleményéből.

A friss intézkedésekkel az amerikai tárca tovább bővítette a Teheránnal szembeni korlátozások körét. Az újonnan szankcionált szereplők amerikai joghatóság alá tartozó vagyonelemeit befagyasztják, az Egyesült Államok állampolgárai és vállalatai számára pedig megtiltják, hogy üzleti kapcsolatot tartsanak fenn velük.

A lépés a Trump-kormányzat

Irán elleni, maximális nyomásgyakorlásra épülő stratégiájába illeszkedik,

amelynek célja Teherán gazdasági mozgásterének további szűkítése.

Még több Globál

Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Elképesztő tempóban válaszolt a pusztításra a világ legnagyobb olajvállalata

Kemény üzenetet küldött Putyin

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Szivárognak a felvételek: ripityára lőtték az orosz légibázist, fél tucat szupermodern vadászbombázó is odaveszhetett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility