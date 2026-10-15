Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött

Musk az X-en közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a Starshield rendszerek az amerikai kormány tulajdonában és ellenőrzése alatt állnak, így

a sebességre vagy a használatra vonatkozó bármilyen megkötésről az amerikai hadsereg, végső soron pedig az elnök dönt.

Az ügy azt követően robbant ki, hogy Szerhij Beszkresztnov, Zelenszkij elnök védelmi technológiai tanácsadója a Telegramon közölte, hogy a SpaceX sebességkorlátozást vezetett be a mozgásban lévő Starlink-terminálokra, és ez a katonai célú Starshield rendszert is érintette. Beszkresztnov szerint a Starlinket az ukrán elfogódrónok irányítására használják, amelyek a leghatékonyabb védelmet nyújtják az orosz Sahed-drónok ellen.

A korlátozások egy részét azóta feloldották. Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter csütörtök reggel megköszönte Musknak, hogy az óránként 160 kilométeres sebességig működő Starlink-kapcsolatot visszaállították.

Fedorov ugyanakkor hozzátette, hogy Ukrajna védelme szempontjából létfontosságú lenne a Starshield sebességkorlátozásának teljes eltörlése.

Több ukrán vezető is arról beszélt korábban: az Egyesült Államok azért korlátozta a Starlink képességeit, mert nyomást akarnak gyakorolni Ukrajnára annak érdekében, hogy állítsák le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

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