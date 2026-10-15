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Miközben a fél világ háborog, Trump máris újabb ajándékot készít elő Putyinnak
Globál

Miközben a fél világ háborog, Trump máris újabb ajándékot készít elő Putyinnak

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A Trump-kormányzat jelenleg fontolgatja az "árnyékflotta" hajóira vonatkozó szankciók enyhítését, amelyek eddig Oroszországból, Iránból és Venezuelából szállítottak kőolajat és kőolajtermékeket a nemzetközi piacra. A lépés célja a rekordszintre emelkedett nemzetközi tengeri fuvardíjak mérséklése lenne - értesült a Reuters.

A Fehér Ház jelenleg azt fontolgatja, hogy

engedélyezné a korábban szankcionált hajókon a korlátozás alá nem eső, úgynevezett "legális olaj" – vagyis az Egyesült Államok által nem szankcionált nyersolaj és finomított termékek – szállítását.

Chris Wright energiaügyi miniszter a rijádi Kőolaj-világkongresszusra küldött videóüzenetében utalt arra, hogy a kormányzat az árnyékflottára vonatkozó szankciók enyhítéséről tárgyal, mivel a rekordmagas fuvardíjak csökkentik az amerikai nyersolaj iránti keresletet.

A szankcionált hajókat használni kívánó vállalatoknak az amerikai pénzügyminisztériumtól kellene engedélyt kérniük.

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Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy az árnyékflottára vonatkozó szankciók enyhítése nem segítené Oroszországot az olajszállításban. A tankerek fuvardíjai ugyanakkor történelmi csúcsra ugrottak, mivel az iráni és az ukrajnai háború fűtötte infláció elérhetetlenné tette az amerikai nyersolajat az ázsiai finomítók számára, amelyek így a közel-keleti és latin-amerikai alternatívák felé fordultak.

Az Energy Aspects elemzőcég szerint a szankciók lazítása nem gyakorolna érdemi hatást a fuvardíjakra, de elősegíthetné az olajmozgást a Közel-Keleten. A többnyire régi és rosszul karbantartott tankerek szankciók alóli mentesítése "valószínűleg nem bővítené számottevően a kereskedelmi flottakapacitást egyik napról a másikra", különösen mivel a szankcionált hajók nagy része az elmúlt három hónapban is aktívan kereskedett.

A tengerhajózási ágazat forrásai szerint az átfogó fuvardíjcsökkenés azért sem valószínű, mert a hajóbiztosítókat továbbra is kötik az európai uniós és a brit szabályozások.

A magas olaj- és üzemanyagárak komoly politikai kockázatot jelentenek Trump számára a november 3-i félidős választások előtt, jelenleg jó esély van rá, hogy a Demokrata Párt szerzi meg az irányítást a törvényhozás mindkét kamarájában.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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