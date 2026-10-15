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Nagy a baj: összeomlás felé száguld a végítélet-gleccsere, durván megemelkedik a tengerszint, ha ez bekövetkezik
Globál

Nagy a baj: összeomlás felé száguld a végítélet-gleccsere, durván megemelkedik a tengerszint, ha ez bekövetkezik

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A "végítélet-gleccserként" emlegetett nyugat-antarktiszi Thwaites-gleccser az eddig becsültnél jóval gyorsabban olvadhat, a tengerszint-emelkedésre gyakorolt hatása pedig a korábbi előrejelzések kétszeresét is elérheti – derül ki a Nature Communications szakfolyóiratban megjelent új tanulmányból - tudósított a CNN.

A bolygó legszélesebb gleccsere évtizedek óta zsugorodik, olvadása jelenleg

a globális tengerszint-emelkedés mintegy 4 százalékáért felel.

Teljes összeomlása esetén a tengerszint több mint 60 centiméterrel emelkedne. A Thwaites ráadásul egyfajta dugóként tartja vissza a hatalmas antarktiszi jégtakarót, így

a megsemmisülése végső soron akár háromméteres tengerszint-emelkedést is kiválthat, ami Miamitól Maniláig pusztító következményekkel járna a tengerparti településekre.

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Az Irvine-i Kaliforniai Egyetem és a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatói új jégtakaró-modellt dolgoztak ki, amely a korábbinál pontosabban írja le a gleccser alatti folyamatokat. A korábbi modellek a gleccser úgynevezett aljzatvonalát – ahol a jég elválik a tengerfenéktől, és lebegni kezd – merev határként kezelték. A műholdas mérések viszont azt mutatják, hogy valójában egy akár több kilométer széles zónáról van szó, ahol az árapály hatására az óceánvíz rendszeresen be- és kiáramlik a jég alá. Ez a jelenség, az úgynevezett árapálypumpálás, viszonylag meleg tengervizet juttat mélyen a jégtakaró alá, ami intenzív olvadást vált ki.

Amikor a kutatók ezt az aljzatzóna-koncepciót beépítették a modelljeikbe, az derült ki, hogy a Thwaites 2100-ra akár 3 centiméteres tengerszint-emelkedést is okozhat – ami a korábbi becslések kétszerese –, mégpedig további globális felmelegedés nélkül is. Az aljzatzónában zajló olvadás gyorsítja a jég leválását a Mouginot-hátságról, amely egy kulcsfontosságú víz alatti gerincként eddig visszatartotta a gleccser mozgását. A tanulmány szerint 60 százalék az esélye annak, hogy a jég az évszázad végére teljesen leválik erről a hátságról, ezt követően pedig a gleccser várhatóan gyorsan visszahúzódik majd a lejtős tengerfenéken.

A kutatásban részt nem vevő szakértők szerint az eredmények "valódi fordulatot" hozhatnak a Thwaites-hez kapcsolódó tengerszint-előrejelzésekben, ugyanakkor további vizsgálatokra van szükség. Robert Larter, a British Antarctic Survey tengeri geofizikusa hangsúlyozta, hogy a gleccser alatti környezet rendkívül nehezen hozzáférhető, és még annál is összetettebb, mint amit a tanulmány leír. A kutatócsapat 2028-ban tervez expedíciót a Thwaites aljzatvonalához, ahol műszerekkel dokumentálnák a tengervíz árapály-mozgását.

Eric Rignot, a tanulmány egyik szerzője szerint a világnak most kell csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását a hatások mérséklése érdekében. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy még ha ez sikerül is, a már okozott károk miatt a jövőben mindenképpen magasabb tengerszinttel kell számolnunk.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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