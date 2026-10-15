Nagy a baj: összeomlás felé száguld a végítélet-gleccsere, durván megemelkedik a tengerszint, ha ez bekövetkezik

A bolygó legszélesebb gleccsere évtizedek óta zsugorodik, olvadása jelenleg
a globális tengerszint-emelkedés mintegy 4 százalékáért felel.
Teljes összeomlása esetén a tengerszint több mint 60 centiméterrel emelkedne. A Thwaites ráadásul egyfajta dugóként tartja vissza a hatalmas antarktiszi jégtakarót, így
a megsemmisülése végső soron akár háromméteres tengerszint-emelkedést is kiválthat, ami Miamitól Maniláig pusztító következményekkel járna a tengerparti településekre.
Az Irvine-i Kaliforniai Egyetem és a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatói új jégtakaró-modellt dolgoztak ki, amely a korábbinál pontosabban írja le a gleccser alatti folyamatokat. A korábbi modellek a gleccser úgynevezett aljzatvonalát – ahol a jég elválik a tengerfenéktől, és lebegni kezd – merev határként kezelték. A műholdas mérések viszont azt mutatják, hogy valójában egy akár több kilométer széles zónáról van szó, ahol az árapály hatására az óceánvíz rendszeresen be- és kiáramlik a jég alá. Ez a jelenség, az úgynevezett árapálypumpálás, viszonylag meleg tengervizet juttat mélyen a jégtakaró alá, ami intenzív olvadást vált ki.
Amikor a kutatók ezt az aljzatzóna-koncepciót beépítették a modelljeikbe, az derült ki, hogy a Thwaites 2100-ra akár 3 centiméteres tengerszint-emelkedést is okozhat – ami a korábbi becslések kétszerese –, mégpedig további globális felmelegedés nélkül is. Az aljzatzónában zajló olvadás gyorsítja a jég leválását a Mouginot-hátságról, amely egy kulcsfontosságú víz alatti gerincként eddig visszatartotta a gleccser mozgását. A tanulmány szerint 60 százalék az esélye annak, hogy a jég az évszázad végére teljesen leválik erről a hátságról, ezt követően pedig a gleccser várhatóan gyorsan visszahúzódik majd a lejtős tengerfenéken.
A kutatásban részt nem vevő szakértők szerint az eredmények "valódi fordulatot" hozhatnak a Thwaites-hez kapcsolódó tengerszint-előrejelzésekben, ugyanakkor további vizsgálatokra van szükség. Robert Larter, a British Antarctic Survey tengeri geofizikusa hangsúlyozta, hogy a gleccser alatti környezet rendkívül nehezen hozzáférhető, és még annál is összetettebb, mint amit a tanulmány leír. A kutatócsapat 2028-ban tervez expedíciót a Thwaites aljzatvonalához, ahol műszerekkel dokumentálnák a tengervíz árapály-mozgását.
Eric Rignot, a tanulmány egyik szerzője szerint a világnak most kell csökkentenie az üvegházhatású gázok kibocsátását a hatások mérséklése érdekében. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy még ha ez sikerül is, a már okozott károk miatt a jövőben mindenképpen magasabb tengerszinttel kell számolnunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amerika csettintett, és elsötétült Ukrajna felett a kulcsfontosságú rendszer: úgy tűnik, helyreállt a szolgáltatás
De még továbbra sem tökéletes.
Évforduló: nyolc éve szűnt meg a lakástakarékok állami támogatása – 5 ábrán mutatjuk, hová jutottunk azóta
Ezekben a hónapokban sok állami támogatásos szerződés jár majd le.
Omega-blokkolás helyezkedett el Magyarország fölött, elképesztően száraz hetek következnek
Csapadékra szinte semmi esély sincs.
Friss hírek érkeztek a pápa állapotáról, kiderült a műtét eredménye
Már a hivatali feladatait is ellátja.
Hasít a sikeres bérlakásprogram a közeli uniós államban, de most veszélybe került a folytatás
Nélkülözhetetlen a bejáratott intézményi háttér és a fejlesztői rutin.
Áttörés az űrkutatásban: beigazolódott a magyar tudósok évtizedes elmélete a fekete lyukakról
2016-ban fogalmazták meg, mára bizonyították.
Szivárognak a felvételek: ripityára lőtték az orosz légibázist, fél tucat szupermodern vadászbombázó is odaveszhetett
Az orosz légierő egyik legsötétebb napja.
Fenekestül felfordulhat egész Amerika: tényleg hihetünk a szemeinknek, vagy megint csak ámítás az egész?
Egyértelmű, mit mutatnak a számok. De bízhatunk bennük?
Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T
Tavaly a fiatalok 68%-a nyitott volt a hitelre - mondd el idén is, hogy mit gondolsz a hitelekről
Egy éve a 18-30 éves kitöltők 68%-a mondta, hogy felvenne valamilyen hitelt - egy évvel korábban még csak 58%. Közben lezajlott az Otthon Start első éve, a támogatott hitel ma a lakáshitelpiac
Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában
Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshelyeken, Romániában viszont alig másfél. A BB tengely mind a tizenegy országában nőtt a... The
A statisztikában vidékiek, a valóságban ingázók: a régiónk szuburbanizációja
Miközben a világ nagy részén gyorsul a városiasodás, a BB tengely országaiban harminc év alatt alig változott a városlakók aránya - öt országban még csökkent... The post A statisztikában v
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
Átadja a stafétát, és az alapjaira koncentrál Móricz Dani - új befektetési igazgató a HOLD-nál
Móricz Dani húsz év után megválik a befektetési igazgatói pozíciójától, Pekár Dávidnak adja át a vezetői feladatokat. Dani nem vonul vissza, a befektetési szakmára és... The post Átadja
Győzelem
A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert
NAIH ajánlás a bankok hagyatéki ügyintézéséről
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új ajánlása alapján a banknak nem kell, és nem is szabad, a teljes hagyatékátadó végzést bekérnie és megőriznie, ha a cél ke
Véget ért a moratórium: meddig égetik még a magyarok a jövőjüket?
Erőművekben égetik el a védett erdőket?
Kivár az építőipar, közben egyre sürgetőbb a korszerűsítés – honnan jöhet a következő növekedési hullám?
Kelemen-Makai Lajossal, a Meton Építőanyaggyártó Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
Egy akadály elhárult az OTP elől: véget értek a befektetők nehéz napjai?
Zöld jelzést kapott a magyar bank.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!