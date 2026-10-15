Nagy csapás érte a „.ai” domainnevet tulajdonló szigetet? – Magyarország szomszédja lehet a nyertese Trump bejelentésének

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Az Egyesült Királyság tengerentúli területének számító, egy nagy és több kisebb szigetből álló karib-tengeri Anguilla gazdasága jelentősen profitált a mesterséges intelligencia (artificial intelligence – AI) elterjedéséből, ugyanis ez a mindössze 95 km²-es, 16 ezer fő lakosú, önálló kormányzattal rendelkező terület tulajdonolja a „.ai” domainnevet.

Trump azonban szeptember 29-én közzétett egy rendeletet, hogy a mesterséges intelligenciát ezentúl „szuperintelligenciának” (super intelligence – SI) kell nevezni. Sőt, október 8-án egy Truth Social-posztjában azt írta, a Fehér Ház mindenkit ellenségnek tekint, aki a „mesterséges intelligencia” kifejezést használja a „szuperintelligencia” helyett.

José Vanterpool, Anguilla technológiai minisztere hétfőn úgy nyilatkozott, hosszabb távon nem kell tartani attól, hogy visszaesik a „.ai” domainnév iránti kérelmek száma. A mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek egy része ugyanis a karibi szigettől megveszi a domainnév használatának jogát.

Szeretném megnyugtatni a közvéleményt, hogy jelenleg nincs okunk azt feltételezni, hogy ez a bejelentés közvetlen veszélyt jelentene Anguilla .ai domain-iparára

– mondta Vanterpool.

A „szuperintelligencia” angol rövidítése SI, a „.si” domainnevet pedig Szlovénia tulajdonolja. Trump bejelentése után hirtelen hatalmas érdeklődés támadt délnyugati szomszédunk domainneve iránt: míg augusztusban csak 2000, szeptemberben már 44 ezer honlapot akartak „.si” domainnévvel regisztrálni.

Az anguillai technológiai miniszter azt mondta, nem volt visszaesés a „.ai” domainnevek iránti keresletet illetően, sőt szeptemberben még emelkedés is volt tapasztalható.

A sziget miniszterelnöke, Cora Richardson-Hodge elmondta, hogy a domainnév regisztrációjából származó bevételek augusztusban elérték a 90 millió amerikai dollár értéket. Egy tavaly novemberi költségvetési beszéde szerint Anguilla nem adójellegű bevételeinek 40 százalékát teszik ki a domainnév regisztrációjáért befizetett összegek.

Címlapkép forrása: Planet Observer via Getty Images