Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

John Healey brit pénzügyminiszter felszólította csütörtökön a nemzetközi közösséget, hogy szigorítsa az Oroszországhoz köthető hajózási tevékenységekre vonatkozó szankciókat. A tárcavezető a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésén, Bangkokban tartandó pénzügyminiszteri találkozó előtt az orosz szankciók megkerülését segítő tengeri szolgáltatások korlátozását sürgette.

Healey szerint Ukrajna támogatása érdekében fenn kell tartani az Oroszországgal szembeni szigorú gazdasági korlátozásokat, különösen azokat a tilalmakat, amelyek az orosz árnyékflotta működését segítő hajózási szolgáltatásokat érintik.

Nagy-Britannia korábban több szankciót vezetett be azokra a hajókra és kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek megítélése szerint hozzájárulnak Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozásához és katonai ellátásához.

Ezzel párhuzamosan egy amerikai tisztviselő szerdán arról beszélt, hogy a Donald Trump vezette amerikai kormányzat mérlegeli az úgynevezett árnyékflotta egyes hajóira vonatkozó szankciók enyhítését. Ezek a hajók Oroszországból, Iránból és Venezuelából is szállítottak kőolajat és kőolajtermékeket. Washington a globális fuvardíjak rekordmagas szintjének mérséklésével indokolja a lehetséges lépést.

Donald Trump elnök korábban átmenetileg feloldotta az orosz dízelüzemanyagra vonatkozó szankciókat. A döntést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, több európai ország és az amerikai szenátus egyes republikánus politikusai is élesen bírálták.

(MTI)