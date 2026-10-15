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Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
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Megreccsent az Ukrajna mögötti szövetség: a Trumppal való szakításról beszélt tegnap Zelenszkij, Németországban háborús bűncselekményekkel vádoltak meg egy ukrán szabotőrcsoportot, a francia elnökválasztás várományosa pedig teljesen leállítaná a fegyverek transzferjét Kijevnek. Mára teljesen összeomlott a Trump elnök által kihirdetett energetikai tűzszünet, Oroszország és Ukrajna is folytatja a támadásokat. Közben dübörög Észak-Donyeckben a Vivaldi hadművelet: az ukrán erők három falut foglaltak vissza Liman mellett. Cikkünk folyamatosan frissül.
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Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: 580 drónt és két rakétát lőttek ki az éjjel Ukrajnára az oroszok, az elfogási ráta 90% körüli, 31 helyszínről jelentettek találatot.

(UNN)

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Kivágta a biztosítékot Brüsszelben Trump új terve: hatalmas ajándékot kapott volna Putyin, de Európa nemet mondott

A Financial Times értesülései szerint az Egyesült Államok azt javasolta az európai országoknak, hogy oldják fel az Oroszország ukrajnai inváziója miatt befagyasztott orosz állami vagyon egy részének zárolását, és utalják át az összeget egy Washington által felügyelt szervezetnek. Az amerikai kezdeményezés célja a béketárgyalások újraindítása lett volna.

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Kivágta a biztosítékot Brüsszelben Trump új terve: hatalmas ajándékot kapott volna Putyin, de Európa nemet mondott
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Elmondta Zelenszkij, mi lesz Ukrajnával, ha tényleg leváltják - Trump ennek nagyon nem fog örülni

Ha le is váltják Zelenszkij elnököt, a politikus biztos benne, hogy bárki is követi Ukrajna élén, folytatni fogja az oroszok ellen vívott védekező háborút.

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Elmondta Zelenszkij, mi lesz Ukrajnával, ha tényleg leváltják - Trump ennek nagyon nem fog örülni
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Bejelentette Zelenszkij: vége a tűzszünetnek - Bénító csapás jön Oroszország ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette egy FT-nek adott interjúban, hogy Ukrajna újraindítja az orosz olajinfrastruktúra elleni csapásokat.

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Bejelentette Zelenszkij: vége a tűzszünetnek - Bénító csapás jön Oroszország ellen
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Miközben a fél világ háborog, Trump máris újabb ajándékot készít elő Putyinnak

A Trump-kormányzat jelenleg fontolgatja az "árnyékflotta" hajóira vonatkozó szankciók enyhítését, amelyek eddig Oroszországból, Iránból és Venezuelából szállítottak kőolajat és kőolajtermékeket a nemzetközi piacra. A lépés célja a rekordszintre emelkedett nemzetközi tengeri fuvardíjak mérséklése lenne - értesült a Reuters.

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Miközben a fél világ háborog, Trump máris újabb ajándékot készít elő Putyinnak
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Lemondásra szólította fel Zelenszkij elnököt a világ leggazdagabb embere

Távozásra szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Elon Musk techmilliárdos.

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Lemondásra szólította fel Zelenszkij elnököt a világ leggazdagabb embere
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Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött

Elon Musk szerint az amerikai kormány és Donald Trump elnök felel a Starshield műholdas rendszer ukrajnai korlátozásaiért. Kijev korábban arról számolt be, hogy a SpaceX előzetes értesítés nélkül vezetett be sebességkorlátozásokat, ami megzavarta az ukrán katonai műveleteket - tudósított a CNBC.

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Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött
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Szigorítanák a britek a szankciókat, Amerika már lazítana

John Healey brit pénzügyminiszter felszólította csütörtökön a nemzetközi közösséget, hogy szigorítsa az Oroszországhoz köthető hajózási tevékenységekre vonatkozó szankciókat. A tárcavezető a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésén, Bangkokban tartandó pénzügyminiszteri találkozó előtt az orosz szankciók megkerülését segítő tengeri szolgáltatások korlátozását sürgette.

Healey szerint Ukrajna támogatása érdekében fenn kell tartani az Oroszországgal szembeni szigorú gazdasági korlátozásokat, különösen azokat a tilalmakat, amelyek az orosz árnyékflotta működését segítő hajózási szolgáltatásokat érintik.

Nagy-Britannia korábban több szankciót vezetett be azokra a hajókra és kapcsolódó szolgáltatásokra, amelyek megítélése szerint hozzájárulnak Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozásához és katonai ellátásához.

Ezzel párhuzamosan egy amerikai tisztviselő szerdán arról beszélt, hogy a Donald Trump vezette amerikai kormányzat mérlegeli az úgynevezett árnyékflotta egyes hajóira vonatkozó szankciók enyhítését. Ezek a hajók Oroszországból, Iránból és Venezuelából is szállítottak kőolajat és kőolajtermékeket. Washington a globális fuvardíjak rekordmagas szintjének mérséklésével indokolja a lehetséges lépést.

Donald Trump elnök korábban átmenetileg feloldotta az orosz dízelüzemanyagra vonatkozó szankciókat. A döntést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, több európai ország és az amerikai szenátus egyes republikánus politikusai is élesen bírálták.

(MTI)

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Összeomlóban az Ukrajna mögötti szövetség, Zelenszkij tűzszünetet akar - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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