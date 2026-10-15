Rekordszámú nyugat-nílusi vírusos fertőzés Európában, új területek is érintettek

A 2026. október 7-ig beérkezett adatok szerint
az uniós országok 1715 helyben szerzett emberi nyugat-nílusi vírusfertőzést jelentettek, ami az eddig regisztrált legmagasabb szám.
Olaszország továbbra is a leginkább érintett ország 748 esettel, míg Görögországban (445) és Franciaországban (144) minden korábbinál több emberi fertőzést regisztráltak. A tágabb európai heti összesítés, amely az EU-n kívüli országokat is tartalmazza,
18 országban 1855 helyben szerzett emberi esetet és 208 érintett területet tart nyilván.
A rekordmagas esetszám ellenére az ECDC szerint egyelőre nincs jele annak, hogy a betegség idén súlyosabb lefolyású lenne:
- a korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb esetet a 65 éves és annál idősebb férfiak körében jelentették:
- Az összesített adatok alapján az esetek 77 százaléka igényelt kórházi kezelést;
- 57 százalékuknál jelentkeztek idegrendszeri tünetek,
- míg a halálozási arány körülbelül 8 százalék volt.
Ezek az értékek elmaradnak az előző tíz év átlagától, amely a kórházi kezeléseknél 84 százalék, az idegrendszeri tüneteknél 62 százalék, a halálozási aránynál pedig 10 százalék volt. Az ECDC szerint mindez a várható tartományon belül van.
A rekordmagas esetszám ellenére az ECDC szerint egyelőre nincs jele annak, hogy a betegség idén súlyosabb lefolyású lenne. A kórházi kezelést igénylő, idegrendszeri tüneteket mutató vagy halállal végződő esetek aránya alacsonyabb, mint az előző évtizedben megfigyelt szint.
Az idei szezonban eddig 130 halálesetet jelentettek,
a legtöbbet Olaszországban (56), Görögországban (46) és Hollandiában (10), de Magyarországon is volt már egy halálos áldozata a vírusnak.
A vírus terjedése földrajzilag is bővül. Belgiumban és Hollandiában emberekben és állatokban is kimutatták a kórokozót, ami arra utal, hogy a nyugat-nílusi vírus Európa északabbra fekvő részein is cirkulál. Hollandia eddig 59 emberi esetet jelentett, Belgium pedig 15-öt. Utóbbiak az ország első helyben szerzett emberi nyugat-nílusi vírusfertőzései. Az ECDC szerint ez a tendencia a következő években is folytatódhat.
A 41. héten Belgiumon kívül még öt új fertőzést találtak, görög, francia és albán régiókban, valamint kettőt Bulgáriában (Szófiában és Várnában).
A nyugat-nílusi vírus előfordulása évről évre jelentősen változik, és nehezen jelezhető előre
– mondta Ole Heuer, az ECDC egységvezetője, hangsúlyozva, hogy a felkészültség javítása kulcsfontosságú. A korai felismerés, a lakossági és szakmai tudatosság növelése, valamint a hatékony szúnyogkontroll mérsékelheti a vírus terjedésének következményeit, különösen azokban a térségekben, ahol a kórokozó újonnan jelenik meg.
Az ECDC a One Health, vagyis az emberi, állati és környezeti egészséget együtt kezelő megközelítés fontosságát hangsúlyozza. A nyugat-nílusi vírus természetes ciklusa a szúnyogok és a madarak között zajlik, ugyanakkor emberekben és lovakban is megbetegedést okozhat.
Ezt támasztja alá az ECDC és az EFSA havi felügyeleti jelentése is, amely az emberi fertőzések mellett a madarakban és lovakban észlelt vírusaktivitást is követi. Belgiumban például már a szeptember elejéig beérkezett adatok alapján több régióban kimutatták a vírus jelenlétét madarakban és lovakban, ami emberi fertőzések kockázatára utalt, mielőtt az ország az első helyben szerzett emberi eseteket is jelentette. Emiatt a kockázat felmérése és kezelése nem korlátozható a humán egészségügyre, abban
a közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi hatóságok összehangolt munkájára is szükség van.
A lakossági védekezés továbbra is fontos azokban a térségekben, ahol a vírus jelen van. Az ECDC szerint a fertőzés kockázata csökkenthető szúnyogriasztó használatával, este és éjszaka bő szabású, hosszú ruházat viselésével, valamint szúnyogháló, ablakra szerelhető rovarháló vagy légkondicionálás alkalmazásával. A védekezés különösen az idősebbek és a legyengült immunrendszerű emberek számára fontos, mert náluk nagyobb a súlyos tünetek kialakulásának kockázata.
Bár a nyár végével a vírus terjedésének környezeti feltételei fokozatosan kedvezőtlenebbé válnak, az ECDC szerint a fertőzés alacsonyabb szinten a következő hetekben is fennmaradhat, ezért további esetekre lehet számítani. A hatékony védekezéshez erős felügyeleti rendszerekre, gyors ágazatközi információcserére, a szúnyogpopulációk nyomon követésére, a tenyészőhelyek csökkentésére és célzott gyérítési intézkedésekre van szükség.
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