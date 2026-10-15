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Sorra borulnak lángba a teherhajók a román kikötő közelében - Szemtanúk szerint drónraj intézett támadást
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Sorra borulnak lángba a teherhajók a román kikötő közelében - Szemtanúk szerint drónraj intézett támadást

MTI
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Portfolio
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Nyolc tengerész eltűnt, miután tűz ütött ki egy San Marino-i teherhajón a Fekete-tengeren, a romániai Sulina közelében. Ez egy este leforgása alatt már a második hajótűz a román kikötő közelében, miközben a román hadsereg a Kígyó-szigetnél egy légtérsértő drónrajt is észlelt.

Szerda este egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó kért segítséget, miután lángok csaptak fel a fedélzetén. A legénységnek még a mentőegységek kiérkezése előtt sikerült elfojtania a tüzet, így az incidensben senki sem sérült meg.

Csütörtök reggel azonban egy sokkal súlyosabb baleset miatt riasztották a hatóságokat. A San Marino-i zászló alatt hajózó Wine Trader Sulinától tizennégy tengeri mérföldre (25 kilométerre) adott le vészjelzést, szintén fedélzeti tűz miatt. A román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) azonnal mentőhajót, a belügyminisztérium pedig egy helikoptert vezényelt a helyszínre a legénység kimentésére.

A rendelkezésre álló információk szerint a tizenkét fős legénységből nyolc tengerész eltűnt.

A román digi24 hírportál úgy tudja, hogy a közeli hajókon tartózkodó matrózok látták, amint a célba vett teherhajót két drón találta el, de a híreszteléseket egyelőre hivatalos forrásból nem erősítették meg.

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A tengeri vészhelyzetekkel párhuzamosan katonai aktivitást is rögzítettek a régióban. A román védelmi tárca tájékoztatása szerint csütörtökre virradóan a hadsereg radarjai drónrajt észleltek a Kígyó-sziget térségében. Az egyik drón Sulinától délkeletre, a tenger felett rövid időre behatolt a román légtérbe.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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