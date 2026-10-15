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Súlyos bejelentés: szándékosan segíthette az oroszokat Amerika egyik legfontosabb vezetője - Átfogó vizsgálat indul
Globál

Súlyos bejelentés: szándékosan segíthette az oroszokat Amerika egyik legfontosabb vezetője - Átfogó vizsgálat indul

Portfolio
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Vizsgálatot indít az amerikai szenátus, hogy kiderítsék, pontosan mi okozta a Starlink-rendszer leállását Ukrajnában – jelentette be Thom Tillis észak-karolinai republikánus szenátor.

A vizsgálat kifejezetten a Pentagon ellen irányul majd,

Tillis gyanúja szerint a védelmi minisztérium Starshield-rendszerében történhetett a „zűrzavar.”

A szenátor X-oldalán azt írja: nem várja, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter magyarázattal álljon elő, szóval megbízzák a védelmi minisztérium államügyészét, hogy indítson vizsgálatot és készítsen egy jelentést a Kongresszusnak.

Tillis azt írja: a Starlink leállása Ukrajnában teljesen indokolatlanul veszélyeztette amerikai állampolgárok életét.

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A legjobb esetben is ez egy elfogadhatatlan hiba vagy mulasztás, a legrosszabb esetben egy tudatos döntés, mellyel megnyitották az utat egy orosz támadás előtt”

– írja Tillis.

Thom Tillis Pete Hegseth miniszter egyik leghangosabb kritikusa a Republikánus Párton belül, a szenátor többször is lemondásra szólította fel a Pentagon első emberét.

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Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

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