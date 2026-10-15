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Súlyos csapást mért Ukrajna az orosz légierőre: méregdrága Szu-34M vadászbombázókat semmisített meg a Neptun
Globál

Súlyos csapást mért Ukrajna az orosz légierőre: méregdrága Szu-34M vadászbombázókat semmisített meg a Neptun

MTI
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Az ukrán hadsereg rakétacsapásokkal harcképtelenné tett csütörtökre virradóan hat Szu-34M nehéz vadászbombázó repülőgépet, amely a Boriszoglebszk katonai repülőtéren állt a dél-oroszországi Voronyezsi régióban - közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

A vezérkar azt írta: a repülőgépek különböző mértékben rongálódtak meg. Később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén a Facebookon pontosította, hogy

a hat gépből négy megsemmisült, kettő pedig megrongálódott.

A Szu-34M nagy hatótávolságú nehéz vadászbombázó, amelynek ára több tízmillió amerikai dollár, és amelyet Oroszország gyakran használ az ukrán frontvonal közelében lévő városok siklóbombákkal való támadására.

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Az ellenséges Szu-34M repülőgépek megsemmisítése jelentősen gyengíti az orosz fél légierejének képességeit, és csökkenti a harcászati repülőgépek bevetésének intenzitását

- emelte ki a hadvezetés.

A vezérkari közlemény szerint a támadáshoz Neptun partvédelmi rakétarendszert használtak.

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