Súlyos csapást mért Ukrajna az orosz légierőre: méregdrága Szu-34M vadászbombázókat semmisített meg a Neptun

Az ukrán hadsereg rakétacsapásokkal harcképtelenné tett csütörtökre virradóan hat Szu-34M nehéz vadászbombázó repülőgépet, amely a Boriszoglebszk katonai repülőtéren állt a dél-oroszországi Voronyezsi régióban - közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

A vezérkar azt írta: a repülőgépek különböző mértékben rongálódtak meg. Később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén a Facebookon pontosította, hogy

a hat gépből négy megsemmisült, kettő pedig megrongálódott.

Last night, Ukraine’s Defense Forces struck an airfield in the Voronezh region. Four Su-34 aircraft were destroyed and two more Su-34s were hit. The Russians used them to terrorize our people. These very warplanes were ready to launch new attacks on Ukraine and were loaded with aerial bombs. Our Long Neptune missile was used to strike the target. I thank the warriors of the Ukrainian Navy for their precision! Our long-range sanctions also reached a site in the Oryol region used to store and launch attack drones. A target was also hit in the Black Sea. These are our justified responses to all of Russia’s terror against Ukraine. Russia is dragging out the war, so our long-range operations will continue. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026

A Szu-34M nagy hatótávolságú nehéz vadászbombázó, amelynek ára több tízmillió amerikai dollár, és amelyet Oroszország gyakran használ az ukrán frontvonal közelében lévő városok siklóbombákkal való támadására.

Az ellenséges Szu-34M repülőgépek megsemmisítése jelentősen gyengíti az orosz fél légierejének képességeit, és csökkenti a harcászati repülőgépek bevetésének intenzitását

- emelte ki a hadvezetés.

A vezérkari közlemény szerint a támadáshoz Neptun partvédelmi rakétarendszert használtak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images