Súlyos hiányosság: Európa tehetetlen, nem tudja megmenteni Ukrajnát legújabb válságából

Ukrajna súlyos működési zavarokat tapasztalt a Starlink műholdas internetszolgáltatás katonai változatánál, a Starshieldnél, miközben az orosz ballisztikusrakéta-támadásokra figyelmeztető amerikai adatok továbbítása is elmaradt. A probléma azért jelentős, mert a helyzet rávilágított arra, hogy Európa egyelőre -a hangzatos szóbeli támogatáson túl - semmilyen kész alternatívát nem tud kínálni.

Nagy port kavart az elmúlt napokban az ukrán tisztviselők bejelentése, miszerint a Starshield-terminálok adatátvitele egy bizonyos nagyobb sebesség felett akadozni kezdett, ami megnehezítette a drónok és a légvédelem működtetését.

Volodimir Zelenszkij elnök emellett közölte, hogy Ukrajna már a második éjszaka nem kapott figyelmeztetést szövetségeseitől a Kijevet érő orosz ballisztikusrakéta-támadásokról. A problémák az amerikai–ukrán kapcsolatok újabb mélypontján jelentkeztek.

Az egész kialakult helyzet rávilágított arra, hogy Ukrajna és Európa egyaránt erősen függ az amerikai rendszerektől, kiváltképp az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdas kommunikációtól és a ballisztikus rakéták indítását érzékelő, űralapú infravörös előrejelző rendszertől (SBIRS) is.

Marc DeVore, a Chatham House munkatársa szerint utóbbinak nincs is európai megfelelője.

Európa ezen kívül nem rendelkezik olyan kész megoldással, amelyet az ukrán katonák egyszerűen felszerelhetnének a drónjaikra a Starlink helyett. Az Eutelsat részvényei ugyan meredeken emelkedtek a hírek hatására, de Christian Freiherr von der Ropp független műholdipari szakértő szerint az Eutelsat OneWeb hálózata nem alkalmas harctéri használatra, mivel elavult architektúrán alapul, termináljai pedig túl nagyok, nehezek és energiaigényesek a frontvonalbeli alkalmazáshoz.

Ráadásul a Starlink és a Starshield zárt technológiát használ, ezért a hálózatváltás több ezer terminál cseréjét igényelné.

Andrius Kubilius európai védelmi biztos egy brüsszeli konferencián elismerte, hogy a kontinens meglehetősen függ az amerikai űrképességektől, és az EU tervezett IRIS műholdrendszerét jelölte meg megoldásként. Ez a projekt azonban – még optimális esetben is – évekre van az üzembe helyezéstől.

Forrás: Reuters

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