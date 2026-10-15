14°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos hiányosság: Európa tehetetlen, nem tudja megmenteni Ukrajnát legújabb válságából
Globál

Súlyos hiányosság: Európa tehetetlen, nem tudja megmenteni Ukrajnát legújabb válságából

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrajna súlyos működési zavarokat tapasztalt a Starlink műholdas internetszolgáltatás katonai változatánál, a Starshieldnél, miközben az orosz ballisztikusrakéta-támadásokra figyelmeztető amerikai adatok továbbítása is elmaradt. A probléma azért jelentős, mert a helyzet rávilágított arra, hogy Európa egyelőre -a hangzatos szóbeli támogatáson túl - semmilyen kész alternatívát nem tud kínálni.

Nagy port kavart az elmúlt napokban az ukrán tisztviselők bejelentése, miszerint a Starshield-terminálok adatátvitele egy bizonyos nagyobb sebesség felett akadozni kezdett, ami megnehezítette a drónok és a légvédelem működtetését.

Volodimir Zelenszkij elnök emellett közölte, hogy Ukrajna már a második éjszaka nem kapott figyelmeztetést szövetségeseitől a Kijevet érő orosz ballisztikusrakéta-támadásokról. A problémák az amerikai–ukrán kapcsolatok újabb mélypontján jelentkeztek.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Zelenszkij: vége a tűzszünetnek - Bénító csapás jön Oroszország ellen

Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött

Szép csendben megvont Amerika egy kulcsfontosságú képességet Ukrajnától - Bénító csapást szenvedtek a műveleti egységek

Az egész kialakult helyzet rávilágított arra, hogy Ukrajna és Európa egyaránt erősen függ az amerikai rendszerektől, kiváltképp az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdas kommunikációtól és a ballisztikus rakéták indítását érzékelő, űralapú infravörös előrejelző rendszertől (SBIRS) is.

Marc DeVore, a Chatham House munkatársa szerint utóbbinak nincs is európai megfelelője.

Még több Globál

Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Elismerte Amerika ősellensége: igaz, hogy nagy bajban van az ország

Váratlan helyen bukkant fel a keleti nagyhatalom repülőgép-hordozója: riasztották a vadászgépeket

Európa ezen kívül nem rendelkezik olyan kész megoldással, amelyet az ukrán katonák egyszerűen felszerelhetnének a drónjaikra a Starlink helyett. Az Eutelsat részvényei ugyan meredeken emelkedtek a hírek hatására, de Christian Freiherr von der Ropp független műholdipari szakértő szerint az Eutelsat OneWeb hálózata nem alkalmas harctéri használatra, mivel elavult architektúrán alapul, termináljai pedig túl nagyok, nehezek és energiaigényesek a frontvonalbeli alkalmazáshoz.

Ráadásul a Starlink és a Starshield zárt technológiát használ, ezért a hálózatváltás több ezer terminál cseréjét igényelné.

Andrius Kubilius európai védelmi biztos egy brüsszeli konferencián elismerte, hogy a kontinens meglehetősen függ az amerikai űrképességektől, és az EU tervezett IRIS műholdrendszerét jelölte meg megoldásként. Ez a projekt azonban – még optimális esetben is – évekre van az üzembe helyezéstől.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Sokkoló támadás érte Moszkvát, az oroszok hallani sem akarnak a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility